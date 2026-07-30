O rebaixamento da Bundesliga deveria, na verdade, representar uma ruptura profunda para o VfL Wolfsburg. Menos receitas, um orçamento bem menor, um recomeço esportivo. No mercado de transferências, porém, até aqui surge outra imagem: enquanto a maioria dos clubes da segunda divisão precisa pensar duas vezes antes de gastar cada euro, o VfL monta um elenco em uma dimensão com a qual até outros gigantes recentemente rebaixados, como o HSV, o Schalke 04 ou o 1. FC Köln, só puderam sonhar.

Neste verão, os Baixa-Saxões já investiram 22,7 milhões de euros em novos jogadores. O notável nisso: os outros 17 concorrentes somados chegam, até agora, com base nos valores de transferências conhecidos publicamente, a apenas pouco menos de 19 milhões de euros.

Assim, um único clube da segunda divisão está atualmente gastando mais com novos jogadores do que todo o restante da liga. A atuação dos dirigentes do VfL levanta a questão: isso ainda é competição normal ou já é distorção da concorrência? O Wolfsburg está alterando de forma excessiva a correlação de forças da 2. Bundesliga com seu poder financeiro?

O que significa a transferência de Fabian Reese para o Wolfsburg?

Poucas transferências deixam a situação especial tão clara quanto a de Fabian Reese. O Wolfsburg pagou oito milhões de euros ao Hertha BSC pelo então capitão e principal rosto do clube.

Reese foi um dos jogadores de maior destaque da 2. Bundesliga nos últimos anos. Pelo Hertha, disputou 91 jogos oficiais, marcou 35 gols e deu mais 31 assistências. O diretor esportivo do Wolfsburg, Pirmin Schwegler, o descreveu, de forma coerente, em sua contratação como "um dos jogadores mais fortes da 2. Bundesliga".

Para o próprio Reese, a decisão não teria sido nada fácil. "A decisão por uma mudança, algo que certamente se pode compreender, não foi necessariamente fácil para mim", declarou ele após a assinatura. A maneira como o VfL se empenhou por ele, as condições profissionais, assim como "os valores do clube, da Volkswagen e das pessoas ao redor", teriam desempenhado um papel decisivo em sua escolha.

Nos últimos anos, Reese havia se tornado uma figura de identificação na capital, um rosto do novo Berlim, que após anos de caos queria voltar a se aproximar de seus torcedores e de sua cidade. O quão estreita essa ligação supostamente havia se tornado ficou evidente apenas no ano passado. Em novembro de 2025, Reese renovou seu contrato antecipadamente até 2030. O Hertha encenou a assinatura com uma ação extraordinária: "Não era segredo que queríamos vincular Fabi ao clube a longo prazo de qualquer jeito. Além disso, Fabi se identifica cem por cento com o Hertha BSC", declarou o diretor esportivo Benjamin Wieber na época.

A mensagem dificilmente poderia ser mal interpretada: esse jogador não deveria ser apenas um funcionário. Reese deveria continuar sendo o rosto do clube e de sua cidade. As próprias palavras dele na época também deixavam poucas dúvidas sobre essa conexão especial. Reese vivia o Hertha como seu clube do coração e dizia que ainda tinha muito a fazer em Berlim. A renovação de longo prazo até 2030 parecia uma declaração que ia muito além do negócio habitual do futebol.

Nem um ano depois, essa história acabou. E justamente um concorrente direto da 2. Bundesliga a encerra. O Wolfsburg coloca oito milhões de euros na mesa e leva um jogador que o Hertha havia transformado publicamente, poucos meses antes, em símbolo de seu futuro.

É justamente por isso que a transferência deve provocar em muitos torcedores do Hertha bem mais do que a perda comum de um jogador importante. Reese havia se transformado, com sua ligação emocional com Berlim, sua postura e, por fim, a renovação contratual, em uma figura especial. Agora, de repente, ele passa a jogar por um clube que, em muitos aspectos, representa praticamente o oposto daquilo que o Hertha gostaria de ser.

Esportivamente, o Hertha, que além disso ainda não contratou um único jogador, perde assim um de seus melhores atletas. Emocionalmente, o clube perde uma figura de identificação. E o Wolfsburg ganha os dois. O fato de um rebaixado da Bundesliga poder pagar oito milhões de euros a outro grande clube da segunda divisão por um jogador da segunda divisão mostra, sobretudo, quão diferentes são as condições financeiras dentro da liga.





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Que outros profissionais o VfL Wolfsburg contratou?

Reese, de forma alguma, é o único caso. Fraser Hornby chegou do SV Darmstadt 98 por quatro milhões de euros. Aqui também, um concorrente direto da liga perdeu um jogador importante para os Lobos. Além disso, chegou Muhammed Damar (22), da TSG Hoffenheim. Outro jogador vindo do rebaixado da Bundesliga foi Hauke Wahl, que se transferiu para o VfL por 1,8 milhão de euros.

Robert Glatzel custou apenas cerca de 1,7 milhão de euros em transferência. Mas, também no caso do ex-atacante do Hamburger SV, ficou evidente outra vantagem do Wolfsburg: o VfL não só pode pagar valores de transferência que para muitos clubes da segunda divisão seriam quase inviáveis, como também consegue bancar salários para profissionais consolidados com os quais a concorrência só pode sonhar. Glatzel, afinal, traz a experiência de mais de 180 jogos na segunda divisão e provou ao longo de anos que consegue marcar regularmente em dois dígitos nessa liga. Assim, o Wolfsburg segue exatamente de onde parou na Bundesliga. Mesmo que a principal financiadora, a VW, esteja em uma crise quase existencial e até 100.000 pessoas possam perder seus empregos, o VfL Wolfsburg pode, por enquanto, continuar gastando dinheiro.

Pelo centroavante suíço Alessio Besio, foram pagos 700.000 euros ao SC Freiburg, embora o jogador de 22 anos não tenha disputado uma única partida profissional pelos Breisgauer em três anos e tenha sido emprestado na temporada passada ao Verl, da terceira divisão. A isso se somam Timon Wellenreuther, contratado do Feyenoord por cerca de um milhão de euros e que agora ficará fora por semanas devido a uma lesão no joelho, assim como Elvis Rexhbecaj, que chegou sem custos de transferência do FC Augsburg. Também essa negociação teria, para numerosos clubes da segunda divisão, uma dimensão econômica completamente diferente apesar da ausência de taxa de transferência. Rexhbecaj traz a experiência de mais de 150 jogos na Bundesliga.

Assim, o Wolfsburg não está simplesmente contratando quaisquer jogadores promissores. O campeão alemão de 2009 está trazendo de forma direcionada profissionais dos quais vários já comprovaram há muito tempo sua qualidade na Bundesliga ou no topo da 2. Bundesliga.

O quão excepcional é, de fato, a excursão de compras do Wolfsburg só fica claro ao olhar para os últimos anos. O FC Schalke 04, por exemplo, arrecadou cerca de 8,75 milhões de euros com vendas de jogadores na última temporada da segunda divisão, 2025/26, e investiu apenas 3,4 milhões de euros. No fim das contas, teve um saldo positivo de transferências de 5,35 milhões de euros. A contratação mais cara foi o centroavante Christian Gomis, por apenas 1,5 milhão de euros.

Sozinho, Fabian Reese custou ao Wolfsburg mais do que o dobro de todo o mercado de transferências do Schalke naquele verão.

Também o Hamburger SV, antes de seu acesso em 2024/25, se movimentava em uma ordem de grandeza completamente diferente, apesar de seus objetivos ambiciosos. No total, o HSV gastou cerca de nove milhões de euros em novos jogadores, com receitas de aproximadamente três milhões de euros. O reforço mais caro, Alexander Rossing-Lelesiit, custou cerca de 2,8 milhões de euros.

De forma semelhante, a comparação com o Hannover 96 também é clara. Os Baixa-Saxões registraram, em 2025/26, 11 milhões de euros em receitas de transferências e apenas 4,33 milhões de euros em despesas, obtendo assim um superávit de cerca de 6,68 milhões de euros.

Quanto o VfL Wolfsburg arrecadou no mercado de transferências?

Mas: o Wolfsburg não está simplesmente queimando dinheiro. A história não é tão simples assim. Porque a impressão de um clube que, após o rebaixamento, simplesmente abre a torneira do dinheiro e esvazia a concorrência não dá conta de toda a realidade. O vencedor da Copa de 2015 também está arrecadando quantias consideráveis com vendas de jogadores.

Patrick Wimmer se transferiu para a TSG Hoffenheim por cerca de dez milhões de euros. Jakub Kamiński rendeu outros 5,5 milhões de euros em sua ida para o 1. FC Köln. Lovro Majer foi para o AEK Atenas por seis milhões de euros, segundo relatos. No total, as receitas atualmente somam cerca de 24 milhões de euros. Assim, os Lobos até tiveram um pequeno superávit apesar da espetacular excursão de compras.

Essa é uma contextualização importante. O Wolfsburg financia seus reforços de forma quase integral com vendas próprias. Por isso, a verdadeira posição financeira excepcional aparece menos no balanço atual de transferências do que na capacidade de reinvestir imediatamente os milhões arrecadados em um time voltado ao retorno direto à elite.

Além disso: a situação do Wolfsburg também não é totalmente inédita em comparação histórica. Quando o VfB Stuttgart buscou o retorno direto após seu rebaixamento da Bundesliga em 2019/20, os suábios também investiram pesadamente. Na época, cerca de 25,4 milhões de euros foram destinados a novos jogadores. Só Silas custou oito milhões de euros em sua transferência do Paris FC, enquanto Sasa Kalajdzic chegou do Admira Wacker por cerca de seis milhões de euros.

Na época, o Stuttgart se movia até em uma dimensão de gastos ainda maior do que a do Wolfsburg atualmente. No entanto, há uma diferença decisiva: o VfB também havia vendido jogadores por um total de cerca de 79,5 milhões de euros. Por isso, a janela de transferências terminou, apesar dos altos investimentos, com um enorme superávit de mais de 54 milhões de euros.





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Gastar muito dinheiro não é novidade para o Wolfsburg

E há mais uma coisa que faz parte da verdade: o fato de o VfL movimentar grandes quantias no mercado de transferências não é algo que acontece apenas desde este verão. Já na temporada passada, o Wolfsburg arrecadou cerca de 37 milhões de euros com vendas, mas ao mesmo tempo investiu aproximadamente 68 milhões de euros em novos jogadores. No saldo final, isso representou um déficit de transferências de pouco menos de 31 milhões de euros.

Só Vinicius Souza custou cerca de 15 milhões de euros em sua transferência do Sheffield United. Por Mohamed Amoura, que foi contratado em definitivo do Union Saint-Gilloise após empréstimo anterior, foram pagos cerca de 14,75 milhões de euros.

Transferências milionárias não são novidade em Wolfsburg. O que é novo, sobretudo, é o ambiente em que elas acontecem. Na Bundesliga, o Wolfsburg competia financeiramente com Bayern, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig e vários outros clubes que podem investir regularmente valores de dois dígitos em milhões por um único jogador. Na 2. Bundesliga, esse modelo de negócios do Wolfsburg de repente encontra clubes cujo orçamento total de transferências às vezes é menor do que a taxa que o VfL pagou sozinho por Fabian Reese. É exatamente por isso que os mesmos valores, após o rebaixamento, parecem completamente diferentes.





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Qual é o tamanho da diferença entre o Wolfsburg e todos os outros clubes da 2ª divisão?

Reese, Hornby, Glatzel, Wahl, Rexhbecaj e Wellenreuther representam de forma exemplar uma estratégia de transferências que mostra de maneira bastante inequívoca o que está sendo planejado em Wolfsburg: a permanência na 2. Bundesliga deve durar, se possível, apenas um ano. E o que não se pode esquecer: jogadores como Amoura também seguiram o VfL até agora para a segunda divisão. O valor de mercado do elenco dos Lobos é, segundo o transfermarkt.de, de 194,15 milhões de euros, o que colocaria o VfL em nono lugar na Bundesliga. Em segundo lugar na 2ª divisão está o também rebaixado FC St. Pauli, com 45.93 milhões de euros, cerca de 4,5 vezes menos. Dizer que o VfL Wolfsburg é o Bayern de Munique da parte de baixo da Bundesliga seria um enorme exagero para menos: afinal, o elenco do Bayern, com 1,07 bilhão (!), não vale nem o dobro do elenco do RB Leipzig (atualmente 604 milhões de euros). E o BVB ainda está contratando.

Se dessa força financeira absurda do Wolfsburg em comparação realmente surge uma distorção da concorrência, isso só poderá ser respondido esportivamente quando a bola rolar. Mas que o VfL Wolfsburg joga financeiramente em outra liga em relação a grande parte de sua nova concorrência, este mercado de transferências já deixa bastante claro.