Até a definição do futuro: Carvajal recorre à Federação Espanhola de Futebol

Dani Carvajal, ex-capitão do Real Madrid, recorreu às instalações da Federação Espanhola de Futebol na cidade de Las Rozas para manter sua forma física, ao mesmo tempo em que continua a incerteza sobre seu futuro no próximo período.

De acordo com o jornal espanhol "Marca", Carvajal aproveita as instalações da Federação Espanhola, ao lado de seu ex-companheiro no Real Joselu, para manter o condicionamento físico de ambos, combinando treinos na academia com sessões de treinamento em campo.

A dupla segue trabalhando com toda a seriedade à espera de definir o próximo passo em suas carreiras, com o cuidado de manter o mais alto nível de preparação física, atentos a quaisquer desdobramentos relacionados a seu futuro.

Carvajal possui uma trajetória repleta de conquistas no Real Madrid, depois de se tornar um dos principais líderes da equipe nos últimos anos, enquanto Joselu conta com ampla experiência no futebol espanhol, o que torna o futuro da dupla motivo de interesse, apesar de não estarem atualmente vinculados a nenhum clube.

As movimentações de Carvajal e Joselu confirmam que eles não querem que a incerteza sobre o futuro afete sua preparação, já que continuam a realizar o trabalho físico de forma regular até saberem qual será seu próximo destino.

Dani Carvajal é um dos principais filhos do Real Madrid na era moderna, depois de ter passado pelas categorias de base do clube antes de viver uma curta experiência com o Bayer Leverkusen, da Alemanha, e então retornar ao clube merengue em 2013.

Desde então, o lateral espanhol se tornou uma peça fundamental na formação do Real Madrid, conquistando diversos títulos com a equipe, com destaque para a Liga dos Campeões da Europa e o Campeonato Espanhol, além de ter usado a braçadeira de capitão e participado da conquista da Eurocopa com a seleção da Espanha.

Já Joselu teve uma carreira mais itinerante entre os clubes, começando na academia do Celta de Vigo antes de se transferir para o Real Madrid, onde jogou pela equipe principal por um curto período. Depois, passou por experiências na Alemanha, na Inglaterra e na Espanha, defendendo clubes como Hoffenheim, Eintracht Frankfurt, Hannover, Stoke City, Newcastle, Alavés e Espanyol. Retornou ao Real Madrid na temporada 2023-2024 por empréstimo, contribuindo de forma decisiva para a conquista da Liga dos Campeões da Europa pela equipe, antes de se transferir posteriormente para o Al-Gharafa, do Catar.

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