Ataques poderosos se enfrentam no Fla Flu que vale vaga na final da Taça Guanabara

Clássico será disputado no próximo sábado (9) com atenção voltada para o ataque

Flamengo e Fluminense escreverão mais um capítulo deste grande clássico no próximo sábado (9), pela semifinal da Taça Guanabara, com um duelo prometendo muitos gols.

Com 12 gols cada na fase de grupos, as equipes possuem os melhores ataques da competição, e agora os rivais se enfrentam.

Enquanto o Rubro-Negro lida com o favoritismo por conta de seu elenco qualificado com Diego, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Gabigol e cia, por outro lado o Tricolor, que terminou o ano de 2018 em baixa - passou oito jogos sem marcar gols -, iniciou a temporada com o pé direito e encanta com o quarteto ofensivo.

Foto: Getty Images

Na temporada, Yony González e Luciano são os artilheiros com quatro tentos marcados, enquanto Everaldo já marcou duas vezes. Daniel, apesar da seca, é o líder das assistências com quatro passes.

Sob o comando de Marcelo Diniz, o Flu entra sob forte expectativa, mas em razão do altíssimo investimento, quem chega como favorito na partida é o Fla.