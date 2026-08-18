A transferência de Rodri para o Barcelona provocou reações de fúria nos meios madrilenhos, depois que o meio-campista espanhol definiu seu futuro e escolheu se juntar ao clube catalão, preferindo o projeto dele à oferta do Real Madrid.

Um dos comentaristas mais destacados sobre a decisão de Rodri foi o jornalista Tomás Roncero, conhecido por seu fanatismo pelo Real Madrid, que abordou a negociação através do jornal espanhol "As" com um tom emotivo e afiado, lamentando a não transferência do astro da seleção espanhola para o clube merengue.

"Rodri é nosso": admiração que não escondeu a decepção

Roncero começou sua fala destacando a importância de Rodri, considerando-o um dos maiores símbolos do futebol espanhol, e disse: "Havia o melhor jogador da seleção, o melhor jogador da Copa do Mundo, o nosso Rodri. Eu digo isso, o nosso Rodri. Vou amá-lo para sempre".

O jornalista madrilenho enfatizou que o Real Madrid, de acordo com as informações em que se baseou, havia chegado a um acordo financeiro com o jogador, afirmando que o clube merengue ofereceu tudo o que era necessário para concretizar a negociação.

Ele disse em um vídeo publicado pelo "As": "O Real Madrid fez tudo da melhor forma possível, apresentou uma oferta impossível de recusar, com um contrato enorme. Estava tudo perfeito".

Contatos do Barcelona mudaram o destino de Rodri

Roncero acredita que o rumo da negociação mudou após a movimentação da diretoria do Barcelona e de uma série de figuras influentes ao redor do jogador, apontando os contatos de Deco, Joan Laporta e Hansi Flick, além da influência de Pep Guardiola, seu ex-treinador no Manchester City.

Ele disse nesse contexto: "Liga o Deco, depois o Laporta, o Flick e o Guardiola, que também esteve no Atlético... como você vai para o Real Madrid, Rodri?".

E, apesar de reconhecer que a decisão de Rodri pode estar ligada a seus sentimentos pessoais, Roncero expressou grande pesar pela oportunidade que, segundo ele, o jogador perdeu.

E acrescentou: "Ele abriu mão do paraíso, cara. Jogar no Real Madrid é o paraíso".

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"No Barcelona não existe pressão"

Roncero passou a fazer uma comparação direta entre os dois projetos, considerando que o Real Madrid tem uma vantagem clara, especialmente no cenário europeu.

Ele disse: "No Barcelona não existe pressão. Já se passaram 11 anos sem que sequer jogassem uma final da Liga dos Campeões".

Em contrapartida, falou sobre a história europeia do Real Madrid com um tom irônico, dizendo: "No Real Madrid, as taças europeias quase caem dos nossos bolsos".

E não parou por aí, ironizando as condições em que Rodri vai se encontrar dentro do Barcelona, apontando para o fato de jogar no estádio de Montjuïc no período que se aproxima, ao dizer: "Você vai jogar em Montjuïc, num estádio completamente aberto, com um frio mortal no inverno, enquanto o Santiago Bernabéu estará lá, climatizado, muito moderno e lindo".

Roncero acredita que o Barcelona pode dar a Rodri a chance de competir no âmbito nacional, mas questiona sua capacidade de alcançar o maior objetivo europeu.

Ele disse: "Lá você não vai ganhar a sua segunda Liga dos Campeões", após o primeiro título que conquistou com o Manchester City graças ao seu gol na final contra a Inter de Milão em 2023.

A camisa da Espanha os une apesar da divergência

Apesar de sua decepção com a decisão de Rodri, Roncero manteve um tom emotivo ao falar da relação do jogador com a seleção espanhola, afirmando que sua posição em relação a ele não vai mudar.

Ele disse: "Vou continuar vestindo a sua camisa número 16 com duas estrelas na camisa da Espanha, porque a Espanha, para mim, é sagrada".

Ao encerrar sua fala, o jornalista afirmou respeitar os sentimentos e a escolha de Rodri, apesar de não estar convencido dela, dizendo: "Rodri, desejo o melhor para você. Você ama mais o Barcelona, e o Barcelona te atrai mais, e é preciso respeitar os sentimentos das pessoas".

Em seguida, acrescentou com um tom irônico: "Se passar mais um ano e outro sem ganhar a Liga dos Campeões, não tem problema, porque eles estão acostumados com isso lá".

Roncero concluiu sua fala relembrando a superioridade do Real Madrid nos últimos anos, dizendo: "No Real Madrid, olha só, nos últimos 11 anos ganharam 5 ou 6 títulos. As taças europeias quase caem dos nossos bolsos".