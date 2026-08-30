O Chelsea seguiu registrando números marcantes no ataque no início da nova temporada da Premier League 2026-2027.

O Chelsea encerrou o primeiro tempo de sua partida contra o Brighton, pela segunda rodada da Premier League, vencendo por três gols a um.

A equipe do técnico Xabi Alonso abriu o placar com um gol surpreendente logo aos 4 minutos do início da partida, marcado por Romeo Lavia, antes de Pedro Neto e João Pedro acrescentarem outros dois gols, enquanto Malick Yalcouyé diminuiu o placar para o Brighton.

Segundo a rede Opta, "o Chelsea se tornou apenas o segundo time na história da Premier League a conseguir marcar durante os quatro primeiros minutos de suas duas primeiras partidas na temporada".

E acrescentou: "Antes do Chelsea, apenas o Bolton Wanderers havia alcançado esse feito, na temporada 2002-2003".









Mas essa superioridade ofensiva contrasta com uma clara preocupação no aspecto defensivo. Apesar do começo forte no terço ofensivo, o Chelsea ainda sofre com a dificuldade de manter sua meta invulnerável, depois de sofrer um gol na 18ª partida consecutiva na Premier League, em uma sequência que começou na temporada passada, segundo a rede Squawka.









O Chelsea havia iniciado a temporada com uma vitória sobre o Fulham, no estádio deste último, pela primeira rodada, pelo placar de 3 a 2, e foi o primeiro a marcar com um gol logo no primeiro minuto, anotado por João Pedro.

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