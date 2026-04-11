Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
Mbappe Real Madrid GironaGetty Images

Traduzido por

Ataque fulminante do Real Madrid: a La Liga foi decidida nas “salas escuras”

Real Madrid x Girona
Real Madrid
Girona
La Liga
Espanha

O autor considera que a comissão julgadora quis homenagear Negreira

Em um artigo de opinião contundente, publicado pelo jornal espanhol “AS” sob o título “Homenagem a Negreira”, o conhecido jornalista Tomás Roncero lançou um ataque contundente ao sistema de arbitragem espanhol, acusando-o de perpetuar o que descreveu como uma “injustiça histórica” contra o Real Madrid, e referindo que o que aconteceu no último confronto contra o Girona não passa de uma continuação do que chamou de “legado de Negreira”.

O artigo dizia o seguinte:

“O desespero começou a se infiltrar nos corações dos madridistas após a derrota em Maiorca, onde todos pensaram que o título da La Liga havia escapado das mãos.”

No entanto, a chama da esperança continuava acesa; a vitória sobre o Girona no “Bernabéu” bastou para voltar a pressionar o Barcelona, à espera de um presente dos “irmãos” do Espanyol no clássico do “Camp Nou”, mas parece que o futebol espanhol se recusa a deixar de nos levar de volta às eras das trevas.

Numa rodada que parecia uma celebração do passado controverso, a equipe de arbitragem decidiu homenagear José Maria Enríquez Negreira, o homem cujas decisões atormentaram o Real Madrid por décadas; seja quando atuava como árbitro em campo, seja de seu escritório como vice-presidente da Comissão de Árbitros, recebendo milhões do clube catalão.

Liga dos Campeões
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
La Liga
Girona crest
Girona
GIR
Bétis crest
Bétis
BET

Em qualquer liga que respeite as regras, o destino do Barcelona seria o rebaixamento e a retirada dos títulos, como aconteceu com a Juventus, mas aqui na Espanha, parece que o “legado” continua vivo.

O que aconteceu aos 88 minutos contra o Girona ultrapassa os limites do erro humano. O pênalti a favor de Kylian Mbappé foi tão claro que até uma criança pequena conseguiria identificá-lo.

Podemos desculpar o árbitro de campo “Alberola” por não ter visto a falta cometida por “Vitor Reis”, mas e quanto a Daniel Jesús Troguello Suárez, que estava diante dos monitores do VAR em “Las Rozas”?

Trujillo viu Mbappé sangrando e assistiu à falta com frieza, mas decidiu não fazer nada. Essa omissão não é cegueira nem surdez, mas sim uma decisão consciente de não cumprir sua função. Até mesmo os que odeiam o Real Madrid não encontraram explicação para essa farsa, e nossos telefones ficaram cheios de mensagens de espanto.

Não é estranho que este árbitro (originário de Tenerife, a cidade que testemunhou a perda dos dois títulos do Real Madrid na década de 90 em circunstâncias suspeitas) seja inimigo das ambições do Real; no ano passado, ele nos privou de três pênaltis em Pamplona, e hoje completa a tarefa.

Entre a omissão da expulsão de “Gerard Martin” no clássico de Madri e o que aconteceu hoje, com o descaso diante das injustiças arbitrais, podemos afirmar com amargura: eles arruinaram o campeonato. O “Clássico” de maio já não tem valor, pois o título foi decidido nos escritórios e nas salas escuras antes mesmo de ser decidido em campo.

Publicidade