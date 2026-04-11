Ataque fulminante do Real Madrid: a La Liga foi decidida nas “salas escuras”

Em um artigo de opinião contundente, publicado pelo jornal espanhol “AS” sob o título “Homenagem a Negreira”, o conhecido jornalista Tomás Roncero lançou um ataque contundente ao sistema de arbitragem espanhol, acusando-o de perpetuar o que descreveu como uma “injustiça histórica” contra o Real Madrid, e referindo que o que aconteceu no último confronto contra o Girona não passa de uma continuação do que chamou de “legado de Negreira”.

O artigo dizia o seguinte:

“O desespero começou a se infiltrar nos corações dos madridistas após a derrota em Maiorca, onde todos pensaram que o título da La Liga havia escapado das mãos.”

No entanto, a chama da esperança continuava acesa; a vitória sobre o Girona no “Bernabéu” bastou para voltar a pressionar o Barcelona, à espera de um presente dos “irmãos” do Espanyol no clássico do “Camp Nou”, mas parece que o futebol espanhol se recusa a deixar de nos levar de volta às eras das trevas.

Numa rodada que parecia uma celebração do passado controverso, a equipe de arbitragem decidiu homenagear José Maria Enríquez Negreira, o homem cujas decisões atormentaram o Real Madrid por décadas; seja quando atuava como árbitro em campo, seja de seu escritório como vice-presidente da Comissão de Árbitros, recebendo milhões do clube catalão.

Em qualquer liga que respeite as regras, o destino do Barcelona seria o rebaixamento e a retirada dos títulos, como aconteceu com a Juventus, mas aqui na Espanha, parece que o “legado” continua vivo.

O que aconteceu aos 88 minutos contra o Girona ultrapassa os limites do erro humano. O pênalti a favor de Kylian Mbappé foi tão claro que até uma criança pequena conseguiria identificá-lo.

Podemos desculpar o árbitro de campo “Alberola” por não ter visto a falta cometida por “Vitor Reis”, mas e quanto a Daniel Jesús Troguello Suárez, que estava diante dos monitores do VAR em “Las Rozas”?

Trujillo viu Mbappé sangrando e assistiu à falta com frieza, mas decidiu não fazer nada. Essa omissão não é cegueira nem surdez, mas sim uma decisão consciente de não cumprir sua função. Até mesmo os que odeiam o Real Madrid não encontraram explicação para essa farsa, e nossos telefones ficaram cheios de mensagens de espanto.

Não é estranho que este árbitro (originário de Tenerife, a cidade que testemunhou a perda dos dois títulos do Real Madrid na década de 90 em circunstâncias suspeitas) seja inimigo das ambições do Real; no ano passado, ele nos privou de três pênaltis em Pamplona, e hoje completa a tarefa.

Entre a omissão da expulsão de “Gerard Martin” no clássico de Madri e o que aconteceu hoje, com o descaso diante das injustiças arbitrais, podemos afirmar com amargura: eles arruinaram o campeonato. O “Clássico” de maio já não tem valor, pois o título foi decidido nos escritórios e nas salas escuras antes mesmo de ser decidido em campo.