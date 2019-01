"Ataque de fúria" nas redes sociais custará caro para Ribéry

Meia respondeu pessoas que o atacaram após visita do jogador a restaurante de luxo; diretor de futebol revela que francês receberá multa pesada

O diretor de futebol do Bayern de Munique, Hasan Salihamidzic, confirmou que o meia Franck Ribéry receberá "multa pesada" da equipe após insultos direcionados a pessoas que fizeram comentários em vídeo publicado pelo jogador no Instagram.

"Tive uma conversa longa com Ribéry e o comuniquei que ele receberia uma multa pesada. Ele aceitou a punição. Ribéry utilizou palavras que nós, do Bayern, não podemos aceitar e que ele não pode usar como jogador e exemplo da equipe", revelou Salihamidzic.

A pena ocorreu por conta do vídeo no qual Ribéry é visto no restaurante do turco Nusret Gokçe comendo um prato de 12 mil euros (cerca de R$ 51 mil). Algumas pessoas fizeram comentários ofensivos direcionados ao camisa 7 dos bávaros e sua esposa. O francês respondeu boa parte deles em tom ríspido, com direito a ofensas aos envolvidos.

O diretor de futebol da equipe alemã, no entanto, revelou entender o lado do jogador, apesar da polêmica.

"Franck foi injuriado e insultado. Na verdade não só ele como sua esposa, que está grávida, seu filho e sua mãe, que precisou ir ao hospital recentemente. Ele queria defender a si e a sua família, o que tem todo o direito e o apoio por isso. No entanto, infelizmente ele cometeu um erro grave", comentou o bósnio.

A delegação do Bayern de Munique está no Qatar, onde faz intertemporada enquanto a Bundesliga está na pausa de inverno.