“Ataque bárbaro”... Hafiz Deraji comenta o caso do menino Wassim e elogia a decisão dos jogadores da Argélia

O famoso comentarista argelino Hafiz Daraji elogiou a decisão dos jogadores da seleção argelina em relação ao menino Wassim, que sofreu uma agressão violenta nos Estados Unidos há alguns dias.

Os jogadores da “Selecção Verde” decidiram receber e homenagear o menino antes do confronto contra a Suíça na Copa do Mundo de 2026, em sinal de apoio após o incidente que despertou ampla solidariedade.

Draji escreveu em sua conta oficial no site “X”: “Em um gesto humanitário nobre que reflete os valores de solidariedade e lealdade entre os argelinos, os jogadores da seleção argelina convidaram nosso filho Wassim e seu pai para assistir ao jogo entre a Argélia e a Suíça, onde ele deverá ser recebido e homenageado na sede da seleção antes da partida, em uma tentativa de amenizar os efeitos do trauma psicológico que sofreu após o ataque bárbaro de que foi vítima há dois dias”.



Essa iniciativa surgiu depois que Wasim, de 14 anos e portador das nacionalidades americana e argelina, foi vítima de uma agressão coletiva em uma área reservada aos torcedores na cidade de Boston, durante o jogo entre Marrocos e Holanda nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

De acordo com reportagens da mídia argelina, o menino vestia a camisa da seleção argelina, mas estava presente para torcer pela seleção marroquina. A situação se agravou após a seleção holandesa abrir o placar; um vídeo que circulou na internet mostrou que ele foi agredido por cerca de 35 pessoas, o que o levou a perder a consciência e cair no chão, antes de ser levado ao hospital para receber tratamento.

O incidente provocou uma onda de indignação generalizada na Argélia e foi alvo de condenações por parte de torcedores argelinos e marroquinos nas redes sociais, enquanto as autoridades americanas iniciaram uma investigação oficial para esclarecer as circunstâncias do caso, após a identificação de vários suspeitos por meio de câmeras de vigilância.

Além disso, o presidente argelino Abdelmadjid Tebboune confirmou que a embaixada argelina está acompanhando o caso junto às autoridades americanas para garantir que todas as medidas legais sejam tomadas, enquanto a família da criança esclareceu que Wasim já saiu da fase de risco e recebeu alta do hospital, mas continua sob acompanhamento médico, ao mesmo tempo em que seu pai dá início aos procedimentos legais contra os envolvidos na agressão.

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