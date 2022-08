Atalanta x Milan: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Serie A italiana

Jogo acontece neste domingo (21), pela segunda rodada do Campeonato Italiano; veja como acompanhar na TV e na internet

Atalanta e Milan entram em campo na tarde deste domingo (21), em Bérgamo, às 15h45 (de Brasília), pela segunda rodada da Serie A italiana. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

O duelo reúne duas equipes que estrearam com vitória no campeonato. A Atalanta conta com o apoio de sua torcida para emplacar o segundo triunfo e não tem desfalques confirmados.

Já o Milan quer seguir firme em sua defesa do título. Os Rossoneri continuam com Ibrahimovic e Tonali, machucados, mas não sofreu outras baixas ao longo da semana, e a tendência é que a escalação da estreia seja repetida.

Prováveis escalações

Possível escalação do Atalanta: Musso, Tolói, Okoli, Dkimsiti, De Roon, Koopmeiners, Hateboer, Maehle, Pasalic, Muriel e Zapata.

Possível escalação do Milan: Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández, Krunic, bennacer, brahim Diaz, Junior Messias, Rafael Leão e Rebic.

Desfalques da partida

Milan:

Ibrahimovic e Tonali: lesionados.

Atalanta:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Atalanta x Milan DATA Domingoo,21 de agosto de 2022 LOCAL Atleti Azzurri D'Italia, Bérgamo - ITA HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Milan

JOGO CAMPEONATO DATA Milan 4 x 2 Udinese Serie A italiana 13 de agosto de 2022 Vicenza 1 x 6 Milan Amistoso 6 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Milan x Bologna Serie A italiana 27 de agosto de 2022 15h45 (de Brasília) Sassuolo x Milan Serie A italiana 30 de agosto de 2022 13h30 (de Brasília)

Atalanta

JOGO CAMPEONATO DATA Sampdoria 0 x 2 Atalanta Serie A italiana 13 de agosto de 2022 Valencia 2 x 1 Atalanta Amistoso 6 de agosto de 2022

Próximas partidas