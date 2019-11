Atalanta x Manchester City: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Italianos tentam a primeira vitória na Liga dos Campeões, enquanto os ingleses estão 100%; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com 100% de aproveitamento, o visita a nesta quarta-feira, 6 de novembro, em partida válida pela quarta rodada do grupo C da Liga dos Campeões. O time italiano busca a primeira vitória na competição para tentar ao menos uma vaga na . Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atalanta x Manchester City DATA Quarta-feira, 6 de novembro LOCAL San Siro - Milão, ITA HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Getty Images)

A partida terá transmissão para o no Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ATALANTA

Em sua primeira participação na história na Liga dos Campeões, a Atalanta está decepcionando seus torcedores. São três jogos até o momento e três derrotas, incluindo um 5 a 1 para o Manchester City, na .

O técnico Gian Piero Gasperini tem apenas uma dúvida para escalar o time que irá a campo no estádio San Siro, que fica a 50km de Bérgamo, cidade do clube (que não jogará em seu estádio em função de algumas reformas que estão sendo realizadas). A questão é se o atacante Duvan Zapata será ou titular do time.

Provável escalação da Atalanta: Gollini; Tolói, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Goméz e Muriel (ou Zapata).

MANCHESTER CITY

Os citizens dominam o grupo C. São três vitórias nos três primeiros jogos da primeira fase da competição continental. Nos últimos oito jogos na Liga dos Campeões, são sete vitórias.

A lista de desfalques de Pep Guardiola já era grande, mas aumentou no último fim de semana com a lesão de David Silva, um dos principais jogares do time. ele se junta a Leroy Sané, Rodri, Oleksandr Zinchenko e Aymeric Laporte como jogadores sem condições de jogo.

Provável escalação do Manchester City: Ederson; Cancelo, Stones, Otamendi, Angeliño; Bernardo Silva, Gündogan, De Bruyne; Mahrez, Ste

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATALANTA

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 2 Atalanta Tim 30 de outubro Atalanta 0 x 2 Serie A Tim 03 de novembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sampdoria x Atalanta Serie A Tim 10 de novembro 11h (de Brasília) Atalanta x Juventus Serie A Tim 23 de novembro 11h (de Brasília)

MANCHESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester City 3 x 1 Inglesa 29 de outubro Manchester City 2 x 1 Southampton Premier League 2 de novembro

Próximas partidas