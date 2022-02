Atalanta x Juventus: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Italiano 21/22

Em briga direta por uma vaga no G-4, a Atalanta recebe a Juventus no estádio Atleti Azzurri D'Italia, às 16h45 (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na tv fechada, e do Star+, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atalanta x Juventus DATA Domingo, 13 de fevereiro de 2022 LOCAL Estádio Atleti Azzurri D'Italia, Bérgamo - ITA HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na tv fechada, e o Star+, na internet, vão transmitir o jogo deste domingo, no estádio Atleti Azzurri D'Italia. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Na quinta posição com 43 pontos, a Atalanta quer a vitória em casa para entrar no G-4 do Italiano.

Do outro lado, a Juventus está um lugar acima do rival na tabela, com 45 pontos, e sabe que precisa ao menos empatar para manter o seu posto.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

ATALANTA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Atalanta 2 x 3 Fiorentina Campeonato Italiano 10 de fevereiro de 2022 Atalanta 1 x 2 Cagliari Campeonato Italiano 6 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atalanta x Olympiacos Europa League 17 de fevereiro de 2022 17h (de Brasília) Fiorentina x Atalanta Campeonato Italiano 20 de fevereiro de 2022 8h30 (de Brasília)

JUVENTUS

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Juventus 2 x 1 Sassuolo Copa da Itália 10 de fevereiro de 2022 Juventus 2 x 0 Verona Campeonato Italiano 6 de fevereiro de 2022

Próximas partidas