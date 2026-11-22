Atalanta x Inter é o grande jogo da 12ª rodada da Serie A 2026/2027. Na New Balance Arena, em Bérgamo, a partir das 20h45, enfrentam-se duas equipes cujas posições na tabela colocam em jogo tanto a disputa pelo título quanto a busca por uma vaga em competições europeias.
A Atalanta de Maurizio Sarri, que deu sinais de recuperação antes da pausa com a vitória sobre o Monza, vinha de um período complicado, com apenas 5 pontos conquistados em oito rodadas, e não quer interromper a busca por um lugar entre os sete primeiros colocados. Já a Inter de Cristian Chivu teve uma atuação muito convincente em seu último jogo: depois da derrota no clássico, reagiu de forma contundente em casa, no San Siro, em outro confronto direto, contra o Como. Após as vitórias de Roma e Lazio, a Inter precisa dar uma resposta em campo. A Atalanta, por sua vez, está hoje a 7 pontos de uma vaga em competições europeias.
ATALANTA X INTER
GOLS: -
ATALANTA X INTER: PROVÁVEIS ESCALAÇÕES E FICHA TÉCNICA
Atalanta x Inter
Gols: -
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Kessie, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Krstovic.
Técnico: Sarri
INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Pio Esposito.
Técnico: Chivu
Téc. Chivu.
Árbitro: -
Cartões amarelos: -
Expulsos: -
GOLS E PRINCIPAIS LANCES
0' Início da partida às 20h45 na New Balance Arena, em Bérgamo
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