Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

Atalanta x Inter é o grande jogo que encerra o domingo da 12ª rodada da Serie A 2026/2027. É um confronto importantíssimo, considerando os resultados de todos os concorrentes diretos, tanto na disputa pelo título para a Inter de Milão quanto na busca por uma vaga em competições europeias para a Atalanta, que joga em casa.

Também por isso, haverá muita pressão sobre o árbitro Maresca, escolhido pelo responsável pelas designações, Orsato, para apitar a partida, com a dupla Gariglio-Di Paolo na sala do VAR. O Calciomercato acompanhará em tempo real todos os lances de arbitragem mais discutidos do jogo.



EQUIPE COMPLETA DE ARBITRAGEM

ATALANTA – INTER 20h45

MARESCA

ROSSI M. - MASTRODONATO

IV: COLOMBO

VAR: GARIGLIO

AVAR: DI PAOLO

Publicidade Publicidade

TODOS OS LANCES



90' PÊNALTI - De Ketelaere sobe para cabecear e disputa a bola com Bastoni usando de esperteza. Desequilibrado, o defensor abre e levanta os braços. A bola cabeceada pelo belga atinge o braço levantado do jogador italiano, e Maresca marca o pênalti. A Inter protesta por causa do contato do cotovelo do ex-jogador do Milan com o ombro de Bastoni.



Marelli: "Os dois braços de Bastoni estão altos demais e fora da posição natural. Nesses casos, o pênalti está correto".



75' PÊNALTI - Thuram passa por todos, inclusive por Sportiello, e chuta. Zappacosta desvia a bola sobre a linha. O jogador cai e bloqueia a bola com a mão, tocando nela novamente para impedir que entre.



ANÁLISE DE MARELLI - Marelli: "O segundo movimento é o que pode ser punido. O movimento ao cair sobre a bola não pode ser punido. No chão, o segundo movimento é para impedir que a bola deixe de permanecer na área. O amarelo está correto porque a bola para e, mesmo no segundo toque, ela não teria entrado"



65' REVERSÃO DO LATERAL - Carlos Augusto demora demais para cobrar o lateral e acaba deixando a cobrança para Bastoni, mas Maresca já havia começado a contagem até cinco e apita a reversão do lateral por demora.



58' AMARELO PARA SCALVINI - Thuram parte em contra-ataque, sozinho contra quatro, e, ao cortar para a esquerda, é derrubado por Scalvini na entrada da área. Amarelo indiscutível.



42' ATALANTA PROTESTA FORTEMENTE

A Atalanta protesta com veemência contra Maresca, que interrompe um possível contra-ataque da equipe de Bérgamo ao marcar falta de Zalewski em Sucic no setor ofensivo.



35' CARLOS AUGUSTO DÁ CONDIÇÃO A TODOS NO 2 A 1

Tudo certo também no gol que fez o placar ficar em 1 a 2 para a Atalanta. Zalewski recebe um passe em profundidade e está em posição legal por causa de Carlos Augusto. Após o passe para trás, Elmas tenta finalizar, não acerta a bola como queria, mas não comete nenhuma infração e consegue marcar.



32' 2 A 0 LEGAL

Tudo certo também no gol do 2 a 0 da Inter. Pio Esposito sobe sem marcação no meio da área, sem que nenhum jogador da Atalanta seja impedido de participar da jogada.



29' FALTOU AMARELO PARA BARELLA

Barella faz uma entrada dura por trás em Ederson, que protegia a bola perto da linha lateral no setor defensivo da Atalanta. Maresca corre em direção ao jogador da Inter, ameaçando mostrar o cartão, mas decide apenas adverti-lo verbalmente.



20' MARTINEZ PROTESTA

Josep Martinez protesta após perder a bola ao sair do gol, no meio da área, em uma cobrança de escanteio. O goleiro reclama de um contato, mas quem encosta nele é um companheiro de equipe, não um jogador da Atalanta.



16' 1 A 0 DE PIO ESPOSITO É LEGAL

Tudo dentro das regras no gol de Pio Esposito, apesar dos gestos dos defensores da Atalanta pedindo marcação de irregularidade. Barella chega antes de todos após Scalvini afastar mal a bola e tenta chutar. A bola chega aos pés de Pio Esposito, que parte de posição legal e marca o 1 a 0.