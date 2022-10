Atalanta x Fiorentina: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Serie A italiana

Equipes se enfrentam neste domingo (2), pela oitava rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

Atalanta e Fiorentina entram em campo na tarde deste domingo (2), às 13h (de Brasília), pela oitava rodada da Serie A italiana. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

A Atalanta é a vice-líder do campeonato, com 17 pontos, e quer o triunfo para seguir "colada" Napoli, primeiro colocado. No entanto, a equipe de Bérgamo tem uma série de desfalques.

A Fiorentina, por sua vez, está na décima posição, com 9 pontos, e não tem problemas no elenco, com exceção a Dodo e Castrovilli, lesionados.

Escalações:

Escalação do provável ATALANTA: Sportiello; Toloi, Demiral, Okoli; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Ederson, Malinovskyi; Hojlund.

Escalação do provável FIORENTINA: Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Barak; Ikone, Kouame, Sottil.

Desfalques

Atalanta

Davide Zappacosta, José Luis Palomino, Berat Djimsiti, Juan Musso e Duvan Zapata, desfalcam a equipe mandante.

Fiorentina

Machucados, Gaetano Castrovilli e Dodo, são as baixas dos visitantes.

Quando é?

• Data: domingo, 2 de outubro de 2022

• Horário: 13h (de Brasília)

• Local: Atleti Azzurri D'Italia, Bérgamo - ITA