Atalanta, Palladino: “Esperamos que ninguém se machuque na seleção, acreditamos na recuperação”

Após a vitória contra o Verona, o técnico da Atalanta, Raffaele Palladino, falou e começou dizendo: “Estou feliz com a vitória, mas concedemos espaço ao Hellas Verona e não deveríamos ter feito isso. Estou feliz pelos rapazes porque jogaram muito, apesar do cansaço físico. Agora precisamos reunir as energias necessárias para continuar acreditando na Europa.”





Ele continuou, falando sobre os compromissos com a Seleção: “Precisamos torcer para que, antes de tudo, ninguém se machuque na Seleção. Temos muitos confrontos diretos e teremos que dar tudo de nós para vencer o máximo de jogos possível. Estávamos em 13º lugar e conseguimos essa recuperação. Quero agradecer à Atalanta, que deu tudo de si.





Também foram importantes as indicações dos jogadores que voltaram: “De Ketelaere, Raspadori e Ederson fizeram uma boa partida, mas precisam de mais tempo de jogo”. No aspecto defensivo, por outro lado, a satisfação é total: “Contente por não termos levado gols, parabenizo toda a equipe”.





Ele continuou, em relação à cerimônia em homenagem a Marten De Roon: “Marten deu muito à Atalanta e esse amor foi retribuído. Eu disse a ele para se orgulhar dessa conquista.”





Por fim, concluiu ressaltando que: “Temos oito finais, precisamos dar o máximo, sem esquecer que também temos a Coppa Italia, onde queremos chegar até o fim. Vou exigir muito dos rapazes; se tivermos a mentalidade certa, podemos fazer história.”