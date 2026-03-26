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Hien AtalantaGetty Images

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Atalanta, más notícias para Hien: saiu por lesão no primeiro tempo de Ucrânia x Suécia

Atalanta
Campeonato Italiano
Ucrânia x Suécia
Ucrânia
Suécia
Eliminatórias Europeias

Más notícias chegando das seleções nacionais para os nerazzurri.

Não chegam boas notícias do jogo Ucrânia x Suécia para a Atalanta e para Raffaele Palladino. Durante o primeiro tempo da partida válida pelas eliminatórias para a Copa do Mundo, Isak Hien, titular da seleção sueca, foi forçado a sair de campo aos 37 minutos. O zagueiro da Atalanta caiu no chão, pedindo substituição devido a um problema muscular que preocupa de vista dos próximos compromissos da Atalanta.

O QUE ACONTECEU - Hien parou devido a um problema na coxa esquerda. O zagueiro foi atendido pela equipe médica sueca e saiu de campo com um curativo visível na perna. Nos próximos dias, seu estado será esclarecido, mas, caso a Suécia passe de fase, ele deve perder a eventual partida contra a Polônia ou a Albânia.

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