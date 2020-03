Atalanta aplica surra de sete gols pela terceira vez na temporada; assista

Equipe de Bergamo atropelou o Lecce fora de casa com direito a gol contra bizarro

Poucos torcedores na Europa estão tão satisfeitos com o desempenho ofensivo de sua equipe como os da . A equipe de Bergamo visitou o Lecce neste domingo, pela , e goleou por 7 a 2. E não foi a primeira vez que isto ocorre.

Quer ver jogos da Serie A Italiana ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

O time do técnico Gian Piero Gasperini havia marcado esta quantidade de gols em outras duas oportunidades. Em outubro de 2019, a vítima foi a , que levou o clássico placar de 7 a 1. Já em janeiro, quem apanhou foi o , que perdeu por 7 a 0 em Turim.

Mais times

O triunfo sobre o Lecce contou com grande atuação do colombiano Duvan Zapata, que marcou três vezes. Entretanto, o placar foi inaugurado a partir de um gol contra de Giulio Donati, que cabeceou contra sua meta ao melhor "estilo Oséas" - que em 1998 fez algo similar quando vestia a camisa do enfrentando o arquirrival .

A Atalanta está na quarta colocação do Italiano, com 48 pontos. Na Liga dos Campeões, a equipe de Gasperini também goza de força ofensiva, já que fez 4 a 1 no na partida de ida das oitavas de final. A volta será em 10 de março, na .