Atacantes do Real Madrid sofrem com falta de gols; só Benzema "salva"

Os jogadores da frente do Real não tem conseguido balançar as redes e isso ficou evidenciado novamente na Liga dos Campeões

O conta com nove atacantes no seu elenco principal e Zidane até comentou que poderia formar três trios de ataque diferentes. Mas mesmo assim, o time está sofrendo com a falta de gols.

Excluindo Asensio, que está machucado desde a pré-temporada, o time madrilenho tem no time: Bale, Benzema, Brahim, Hazard, Jovic, Mariano, Rodrygo e Vinicius Junior. Porém, nenhum deles foi capaz de marcar na Liga dos Campeões e em LaLiga nesta temporada.

Apenas dois jogadores conseguiram isso após nove jogos do Campeonato Espanhol e da competição europeia: Casemiro e Toni Kroos, dois meio-campistas. O brasileiro é indispensável para Zidane e foi o único que disputou todas as partidas nesta temporada, ficando de fora somente em 30 minutos da partida contra o e algo curioso aconteceu: quando ele saiu do time, o placar estava 3 a 0 para o Real. O jogo terminou 3 a 2. Kroos jogou 11 dos 12 jogos dos merengues. Sua única baixa foi no jogo contra o Mallorca, para cuidar de um inchaço em seu joelho.

Na temporada passada, algo semelhante aconteceu: foram somente 18 gols nas 12 primeiras partidas. Ou seja, desde a saída de Cristiano Ronaldo, quem garantia 40 gols por temporada (no mínimo), o time está enfrentando problemas para achar algum substituto que seja também goleador.

Benzema é o único atacante que tem um certo destaque neste começo de temporada. São seis gols, todos em LaLiga, mas os outros atacantes somam apenas cinco gols. Ao todo, são 19 gols nos primeiros 12 jogos, o que é pouco para um time com tantos atacantes de qualidade, como Hazard. A dupla "BH" empolgou no último jogo, mas foi apenas um jogo.

Talvez a maior decepção seja Luka Jovic. O sérvio custou 60 milhões de euros aos cofres do clube e em nove partidas já disputadas - depois de um período lesionado nos primeiros jogos da temporada - ele ainda não conseguiu balançar as redes nenhuma vez sequer.