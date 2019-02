Atacante titular, Arrascaeta e mais: o que Abel Braga precisa definir no Flamengo?

Treinador terá cerca de 10 dias para sanar dúvidas e escolher o time que entrará em campo na Libertadores

A eliminação sofrida diante do Fluminense na semifinal da Taça Guanabara intensificou as cobraças da torcida em cima da diretoria e elenco do Flamengo. A revolta não foi apenas pelo resultado, mas principalmente com a falta de atitude da equipe dentro de campo. Fora da disputa pelo título do primeiro turno do torneio, Abel Braga ganhou cerca de 10 dias para ajustar os problemas que apresentou neste início de temporada.

Um dos principais desafios do treinador vai ser definir uma equipe titular, algo que ainda não conseguiu. Por conta da Florida Cup, Abel Braga decidiu dividir o time em dois, alternando conforme as partidas. Para a estreia da Taça Rio, contra o Americano, ele deve levar a campo uma formação bem próxima da que pretende usar na estreia da Libertadores, no dia 5 de março.

No ataque, Abel Braga vai precisar escolher entre Gabigol, Henrique Dourado e Uribe. Diante do Fluminense, o treinador optou pelo primeiro, mas deixou claro que foi por conta da estratégia de jogo, e que utilizar o camisa 9 de centroavante não necessariamente seria de praxe.

Desde que chegou ao Flamengo, Gabigol soma três partidas como titular e ainda não balançou as redes. No entanto, tem mostrado bastante vontade e se entregado pelo time. Além de atuar no comando do ataque joga também pelo lado esquerdo. Ele é o salário mais caro do elenco e chegou diante de muita expectativa.



(Foto: Alexandre Vidal / Flamengo / Divulgação)

Velho conhecido do treinador, Dourado estava desprestigiado até a chegada de Abel. O atacante voltou a balançar as redes e soma dois tentos com a camisa Rubro-Negra. Recentemente Abel elogiou o fato do camisa 19 ter voltado a marcar. Por outro lado, ainda não foi titular da equipe considerada titular.

Quem começou o ano bem foi Uribe, o atacante impressionou nos treinos da pré-temporada e foi muito bem na Florida Cup. Com 3 gols, o colombiano é dentre os atacantes o "artilheiro" até o momento. Bom no cabeceio, é capaz de se mover melhor que Dourado e tem mais presença de área que Gabigol. No entanto, encontrou dificuldades no Campeonato Carioca e até perdeu chances claras.



(Foto: Alexandre Vidal / Flamengo / Divulgação)

Outra decisão que precisa ser tomada por parte de Abel Braga é sobre o meio-campo. Contratação mais cara do Flamengo, o uruguaio Arrascaeta pode ser introduzido ao time titular diante do Americano. Mesmo depois da falha no Fla-Flu, o treinador garantiu que pensa em utiliza-ló muito em breve nos 11 iniciais.

"Arrascaeta é um jogador de gabarito. Foi infeliz em um lance. Não é uma falha que tira o que tem ele de valor. Já ando pensando na frente. Agora precisa ser acarinhado. Quem sabe no próximo jogo já comece de início. Não fizemos uma grande exibição. Um ou outro não estiveram muito bem", disse Abel Braga.



(Foto: Alexandre Vidal / Flamengo / Divulgação)

A torcida, inclusive, não vê a hora do meia ser titular da equipe. Entre o centro e o lado esquerdo, o uruguaio mostrou neste início de Flamengo muita qualidade no passe decisivo. No Fla-Flu, colocou Gabigol na cara do gol, que acabou desperdiçando a chance.

O grande X da questão é quem sai do time para a entrada do uruguaio. São duas opções: Diego ou Bruno Henrique. Se colocar Arrascaeta no meio, o capitão teria que deixar o time, se colocar o jogador pela esquerda, a situação ficaria mais complicada para Bruno Henrique, considerado peça-chave da estratégia de Abel.



(Formação usada por Abel Braga na semifinal da Taça Guanabara diante do Fluminense)

Se quiser ser mais "ousado", Abel pode tirar Willian Arão, recuar Diego e colocar Arrascaeta mais avançado, bem próximo do que Lucas Paquetá vinha jogando com Dorival Júnior, sendo de fato o substituto do meia que vem brilhando no futebol italiano.

Atuar com apenas um volante é uma opção interessante para Abel, que desde o início da temporada tem segurado os laterais. Mas uma coisa é certeza, esses próximos dias farão o treinador Rubro-Negra quebrar a cabeça para achar uma formação capaz de devolver o bom futebol da equipe.