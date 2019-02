Atacante rival toma partida no duelo do PSG: "Neymar é mais impressionante que Mbappé"

Wahbi Khazri diz que atacante brasileiro está acima do jovem francês

Enquanto se recupera de uma lesão no pé, Neymar vê Mbappé comandar o PSG na temporada. No entanto, apesar da grande temporada que vem realizando na equipe parisiense, Wahbi Khazri, jogador do Saint-Etienne, destacou a qualidade e a superioridade do brasileiro em relação ao jovem francês.

"O que Mbappé faz é excepcional. Mas por ter jogado contra o PSG, eu acho que Neymar ainda é mais impressionante do que ele. Mbappé explode com sua velocidade. Mas Neymar tem uma facilidade para resolver um jogo. Aquele que não gosta ver Neymar jogar, não entende de futebol ", disse o atacante em entrevista ao Canal Football Club.

O PSG volta a campo nesta terça-feira (26) contra o Dijon, pelas quartas de final da Copa da França.