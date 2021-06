Atacante que virou meme na Euro 2016 mesmo sem entrar em campo reclama: "Marquei 25 gols!"

O atacante Irlandês ainda vive com a decepção de não ter jogado se quer um minuto na Euro 2016

Will Grigg revelou sua frustração com sua música na Euro 2016, insistindo que só existe por causa de seu excelente histórico de gols e não apenas porque seu nome se encaixa na melodia.

Grigg conquistou uma vaga no time da Irlanda do Norte para a competição europeia após uma excelente campanha em 2015-16 no Wigan, equipe em que se saiu vencedor da terceira divisão da Inglaterra.

O atacante não jogou um único minuto sequer por seu país no torneio, em 2016. Mas ainda assim ganhou reputação popular devido ao canto contagiante que foi adotado por uma série de torcedores de outros países.

A música foi repetida continuamente devido à natureza cativante da letra, mas Grigg insiste que foi originalmente criada como um tributo às suas conquistas como artilheiro. Ela era uma paródia de Freed from Desire, sucesso da cantora italiana de eurodance Gala nos anos 1990.

“A música em si nunca me incomodou”, disse o jovem de 29 anos, que agora está Sunderland, a Goal.

“O que me incomodou, no entanto, foi que algumas pessoas só me ligaram a ela e não aos meus gols. A música não existe porque 'Will Grigg' se encaixa muito bem no ritmo, mas porque marquei 25 gols pelo Wigan. A Inglaterra e a Irlanda do Norte sabiam disso, mas não a Euro.”

Grigg acrescentou como sua família reagiu ao exagero em torno do canto: "Todos os meus amigos e parentes gostaram da música, exceto minha filha. Sempre que ela ia ao parquinho, seus amigos cantavam a música. No início, ela pensou foi engraçado, mas em algum momento, isso a irritou."

Will Grigg pelo Wigan em 2015 Foto: Getty

O jogador admitiu que ainda vive com a decepção de não ter jogado a Euro, apesar de ter ficado feliz por uma experiência tão memorável na França.

“Às vezes lembro-me do torneio e penso: 'Uau, que experiência!’. Em outros dias, no entanto, prevalece a desilusão com a falta de tempo de jogo.

"A Euro foi certamente a maior decepção da minha carreira até agora e vou associá-lo para o resto da minha vida."

Grigg, que marcou dois gols em 12 jogos pela Irlanda do Norte até o momento, revelou que foi abraçado por vários jogadores alemães após a derrota de seu país na fase de grupos para a equipe de Joachim Low como resultado da fama que a música lhe trouxe.

“Mats Hummels mencionou a música em uma entrevista antes do jogo, então eu pedi a camisa dele depois”, disse o atacante.

“Ele foi muito legal, me deu a camisa e até me convidou para o vestiário alemão. Todos lá me reconheceram imediatamente. Conversei com alguns jogadores e até tirei uma foto com Bastian Schweinsteiger."