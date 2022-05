Atacante que pertence ao Chelsea desperta o interesse de seis clubes

O Chelsea tem uma preciosidade em suas mãos. Emprestado ao Southampton desde o início da temporada, Armando Broja, de apenas 20 anos, tem chamado atenção no mercado europeu, o que pode dar uma dor de cabeça aos Blues, que precisam decidir o que querem para o futuro de seu jovem jogador.

Depois de uma temporada no Vitesse, onde se tornou o jovem mais artilheiro das grandes ligas da Europa, Armando Broja, jogador albanês que pertence ao Chelsea, se destacou em uma uma campanha por empréstimo, desta vez para o Southampton, também da Premier League - foram nove gols em 38 jogos disputados ao longo do ano futebolístico.

O brilho de Broja não passou despercebido, e seis grandes equipes do futebol europeu já estão de olho na jovem promessa. Milan, Inter de Milão e Napoli, além de Newcastle, West Ham e Southampton se interessaram pelo jogador, mas ainda dependem de uma posição do Chelsea sobre o que se é pretendido para o futuro do garoto.

Muito do que vai acontecer com Broja, que estima-se que pode custar cerca de £ 25 milhões aos interessados em contar com o seu futebol, vai depender de Thomas Tuchel, treinador da equipe principal dos Blues, que também precisa decidir se vai aproveitar Connor Gallagher.

"Em primeiro lugar, eles vão voltar porque são nossos jogadores", disse Tuchel. "Quando os emprestamos, fazemos isso por eles, mas também para termos jogadores melhores e mais experientes de volta. Eles são nossos jogadores e eu quero tê-los na pré-temporada e então decidir o que está acontecendo".

"É muito cedo para prever o futuro para eles, dado o papel de toda a temporada, mas eles estarão de volta para a pré-temporada, isso é certo".

Sobre Broja, ele foi ainda mais específico em janeiro, quando elogiou as melhorias pelas quais o albanês está passando em sua carreira. "Armando está ficando cada vez melhor. Ele é um jogador muito singular, com alguns pontos fortes muito singulares em seu jogo. Tem velocidade, é robusto. Ele é um marcador de gols", disse Tuchel.

No entanto, em um elenco recheado como o do Chelsea, não basta que o treinador tenha bons planos para você. Isso porque, atualmente, já são vários jogadores brigando por minutos no ataque poderoso dos Blues. Assim, Broja também precisa se beneficiar com as possíveis vendas do Chelsea se quiser um espaço na equipe.