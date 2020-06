Atacante provoca lesão de Leno, garante virada sobre Arsenal e diz: "Eles mereceram"

Maupay garantiu que não teve culpa no lance e pediu mais humildade aos Gunners

Após a vitória contra o , Neal Maupay, atacante do , acusou os Gunners de falta de humildade e que acredita que tiveram o que mereceriam ao perderem por 2x1. Além disso, o camisa 7 dos Seagulls insistiu não ser o culpado pela lesão do goleiro Bernd Leno.

Ainda no primeiro tempo, com o placar em 0x0, o goleiro do Arsenal teve de sair de campo, gritando de dor e xingando Maupay. No lance em que Leno lesionou o joelho ao aterrissar de mau jeito, era o camisa 7 que disputa a bola com ele, deixando o goleiro furioso.

E, para completar, foi Maupay quem marcou o gol da vitória do Brighton, já nos acréscimos da partida, despertando a raiva dos jogadores do Arsenal.

Em entrevista após o jogo, o atacante disse ter ido ao vestiário dos Gunners, se desculpar pelo ocorrido, que ele enfatizou ter sido um acidente: "No intervalo, fui pedir desculpas ao técnico Mikel Arteta. Nunca quis machucar o goleiro. Pulei para a bola", disse ele à BT Sport. "Peço desculpas à equipe e também a ele. Passei por uma lesão grave, é difícil", completou.

No entanto, o Maupay disse não ter ficado surpreso com a postura de seus adversários, nada humildes: "Os jogadores do Arsenal talvez precisem aprender a ser mais humildes. Eles estavam falando muito. Tiveram o que mereceram", disse, antes de dar sua explicação do lance: "Eu fui na bola, de verdade. Quando ele caiu torceu o joelho. Isso é futebol, tem contato. Eu nunca tive a intenção machucá-lo. Peço desculpas de novo e desejo uma rápida recuperação"

Enquanto isso, a frustração do Arsenal - tanto pela derrota quanto pela lesão do terceiro atleta desde a volta da Premier League depois da paralisação forçada pela pandemia de coronavírus Covid-19 - contrastava com a comemoração do Brighton, após sua primeira vitória no campeonato, em 2020.

"Estou muito feliz porque foi a nossa primeira vitória neste novo ano. A equipe realmente trabalhou nos últimos meses. Temos treinado muito, muito duro. Todo o clube - comissão técnica e funcionários - fez um trabalho muito bom para nos colocar em um bom lugar", exaltou Maupay.

"É apenas uma vitória, temos oito jogos pela frente - alguns muito grandes. Tudo pode acontecer e precisamos manter o foco. É um bom começo, estamos muito felizes, mas precisamos voltar direto amanhã para nos concentrarmos no próximo jogo ", completou o atacante.