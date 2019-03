Atacante nigeriano revela drama com mãe sequestrada há quase uma semana

O atacante Samuel Kalu, do Bordeaux e da seleção da Nigéria, revelou viver um drama há quase uma semana. Em declarações divulgadas à imprensa de seu país, e repercutidas por agências internacionais como a EFE, o jogador contou que sua mãe está sendo mantida como refém desde o dia 27 de fevereiro, e nem o pagamento de uma quantia inicial encerrou o drama.

"Os sequestradores pediram um resgate de 3 milhões de nairas (R$ 32 mil) na primeira vez. Pagamos e eles nos garantiram que a libertariam. Esperamos a noite toda, mas não a vimos. Na manhã seguinte ligaram de novo pedindo mais dinheiro, porque o dinheiro tinha sido entregue a uma outra pessoa. Agora pedem um resgate de 15 milhões de nairas (cerca de R$ 160 mil)", disse Kalu.

Segundo as informações divulgadas, a mãe do atacante, Ozuruonye Juliet Kalu, desapereceu no sudeste do país quando dirigia a caminho de casa. "Por favor, me ajudem a pedir para que libertem minha mãe, porque minha ambição é ajudar as Super Águias [apelido dado à seleção da Nigéria] a ganhar a próxima Copa da África", disse Kalu.

O sequestro de parentes de jogadores não é uma novidade para o país africanos. Na última Copa do Mundo, por exemplo, Mikel Obi viveu um drama parecido ao ter seu país sequestrado pouco antes do duelo decisivo contra a Argentina, pela fase de grupos da competição.