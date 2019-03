Atacante neozelandês comemora gol com homenagem a vítimas de mesquitas

O atacante neozelandês Kosta Barbarouses homenageou os 50 mortos no ataque terrorista a mesquitas de Christchurch ao celebrar seu gol pelo Melbourne Victory neste domingo (17).

Após marcar o primeiro gol na vitória de 2 a 1 sobre o Brisbane Roar, na A-League da , Barbarouses se ajoelhou no chão na posição de Sajdah, a posição de oração muçulmana.

A very classy celebration from @KostaBarb7 after yesterday's horror in Christchurch. #MVCvBRI pic.twitter.com/LiosezWI4V