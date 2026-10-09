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imago-sport-1083561968.jpgANP
Rian Rosendaal
Traduzido por

Atacante estrela do PSV fica fora da escalação inicial contra o sc Heerenveen

PSV x Heerenveen
PSV
Heerenveen
Eredivisie

O PSV retoma a VriendenLoterij Eredivisie nesta sexta-feira com uma partida em casa contra o sc Heerenveen. Peter Bosz já divulgou a escalação da equipe mandante. Ivan Perisic está fora da formação titular dos Eindhovenaren. A bola rola às 20h.

Matej Kovár será o goleiro no Philips Stadion. Sergiño Dest, Ryan Flamingo, Armando Obispo e Mauro Júnior (da direita para a esquerda) formam a defesa do PSV. Além de Perisic, também estão no banco, entre outros, Yarek Gasiorowski, Filip Kostic, Mikkel Bro Hansen e Lutsharel Geertruida, que se lesionou durante a pausa para jogos de seleções pela Holanda. 

Paul Wanner ficará fora por algum tempo devido a uma lesão, como Bosz deixou transparecer nesta semana. Kodai Sano, Noah Fernández e Guus Til formam, portanto, o meio-campo na partida em casa contra os frísios.

No ataque, Bosz ainda não pode contar com Ricardo Pepi e Sam Lammers. Sven Mijnans, autor recentemente de um hat-trick contra o Sparta Rotterdam, por isso será deslocado para a posição de centroavante. Esmir Bajraktarevic começa pela direita, enquanto Ruben van Bommel atua pela ponta esquerda.

O PSV precisa vencer para seguir na cola do líder AZ. Além disso, os três pontos dariam um impulso na preparação para a retomada da Champions League, com o RB Leipzig sendo o adversário de terça-feira.

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Escalação do PSV: Kovár; Dest, Flamingo, Obispo, Mauro Júnior; Sano, Til, Fernández; Bajraktarevic, Mijnans, Van Bommel. 

Escalação do sc Heerenveen: Klaverboer; Braude, Kersten, Willemsen, Zagaritis; Linday, Courtens, Smans; Trenskow, Vente, Rivera. 

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