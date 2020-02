Atacante estreia com gol pelo Flamengo? Pedro não é novidade

Não é a primeira vez que um jogador do ataque estreia balançando as redes pelo clube carioca nos últimos anos; relembre outros casos

Pedro, em sua estreia pelo Flamengo, começou o ano de pé direito. Com o atrás no placar, o centroavante saiu do banco de reservas, empatou a partida em sete minutos e foi eleito pela torcida como o craque do jogo. Isso, no entanto, não é inédito: não é a primeira vez nos últimos anos que um atacante estreia pelo clube balançando as redes.

Os mais de 50 mil torcedores do Flamengo no Maracanã viram Pedro estrear com um gol e um assistência, resolvendo uma partida que parecia complicada para o Rubro-Negro. Outros atacantes que também começaram marcando nos últimos dois anos? Bruno Henrique e Ceifador.

O caso de Henrique Dourado é memorável: o centroavante estreou na semi final da de 2018, uma vitória por 3 a 1 diante do . O atacante que, coincidentemente, também teve uma passagem marcante no Fluminense, marcou o segundo gol do Flamengo naquela partida.

Kieza ainda diminuiu para o Botafogo, mas o duelo é relembrado mesmo pelo terceiro gol do Flamengo: Vinícius Jr balançou as redes já nos acréscimos do segundo tempo e comemorou fazendo um gesto de "chororô", irritando a torcida e os jogadores do rival. No entanto, Ceifador não teve o gostinho de marcar no Maracanã, já que aquele duelo aconteceu em Volta Redonda.

Mesma coisa que aconteceu com Bruno Henrique. O atacante começou seu fantástico 2019 já mostrando seu poder de decisão: com o Flamengo perdendo do Botafogo, o então estreante marcou dois gols, virou o clássico e saiu como herói da torcida. Aquela partida, no entanto, teve mando botafoguense.

Cada um dos atacantes teve sua própria estreia memorável. Henrique Dourado estreou fazendo um gol decisivo em um duelo marcante de mata-mata diante de um rival, e Bruno Henrique decidiu um clássico praticamente sozinho. Pedro, mesmo jogando contra uma equipe menor, debutou para mais de 50 mil pessoas dentro do Maracanã. Não é pouca coisa.

A torcida espera que o gol de Pedro diante do Resende seja o primeiro de muitos com a camisa do Flamengo. Henrique Dourado não conquistou títulos com o clube, mas foi o artilheiro de 2018, em sua temporada de estreia, com 12 tentos marcados. Bruno Henrique, então, nem se fala: balançou as redes 35 vezes em 2019.

O Flamengo retorna aos gramados neste próximo sábado, diante do , às 18h (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos da Taça Guanabara.