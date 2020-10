Atacante do Santos, Raniel é internado com trombose na perna direita

O jogador está em um hospital em Goiânia se recuperando de um quadro de trombose

Mais problemas no : Raniel, que já vem sofrendo com lesões nos últimos meses, foi internado no hospital Clínica do Esporte, na cidade de Goiânia, onde o clube se preparava para entrar em campo diante do Goiás neste próximo domingo, às 18h15 (de Brasília). O atacante apresenta uma trombose venosa na perna direita.

O jogador será transferido para assim que possível e seguirá sendo avaliado e reavaliado pelo departamento médico do . Devido à gravidade do caso, o atleta não tem previsão de retorno.

O atacante Raniel apresentou uma trombose venosa profunda na perna direita e está internado no hospital Clínica do Esporte, em Goiânia. Desejamos pronta recuperação ao atleta. Força, Raniel! 🖤 pic.twitter.com/zZnmFTVF3L — Santos Futebol Clube (@SantosFC) October 3, 2020

Recentemente, neste último mês de setembro, Raniel foi diagnosticado com Covid-19 e desfalcou o Santos por quase duas semanas, enquanto se recuperava do vírus. Vinha sendo reserva, mas com a maratona de jogos, deveria ser mais utilizado por Cuca nas próximas rodadas.

Vale lembrar que problemas vasculares são sequelas comuns do coronavírus. No caso do atleta, entretanto, ainda não foi confirmado se esta é a situação. Na temporada, tem 14 jogos e dois gols, mas vem sofrendo com lesões na carreira e chegou a treinar no time B para ganhar condicionamento físico após sequência de problemas.

Raniel testou positivo para covid-19 no começo de setembro, e a obstrução de vasos sanguíneos tem sido apontada como uma possível complicação da doença. https://t.co/JoFnph3zvw — Lívia Laranjeira (@livialaranjeira) October 3, 2020

É mais um drama que Raniel vive neste ano de 2020: em março, seu filho, Felipe, foi internado na UTI após sofrer um acidente doméstico e ficar em estado grave. Após grande campanha de apoio, a criança se recuperou e teve alta.

Neste momento, é claro que fica difícil falar de futebol, mas dependendo da situação, é mais um grande problema para o Santos: o time já perdeu Carlos Sánchez até o final da temporada e não pode inscrever jogadores devido à uma dívida com o Hamburgo, da , por Cléber. Assim, Cuca deve continuar utilizando a base - e Marinho - em peso.