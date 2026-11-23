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Emre Mor decidiu deixar o futebol imediatamente, anunciou o NEC nesta segunda-feira à tarde por meio de seus canais oficiais. O atacante afirmou que precisa “ouvir seu corpo”.

Mor chegou sem custos de transferência do Fenerbahçe no último verão. O jogador turco começou bem em Nijmegen, mas uma lesão logo atrapalhou seus planos.

Sua última partida pelo NEC foi em 12 de setembro. Na ocasião, entrou em campo por 15 minutos na derrota por 3 a 0 para o SC Cambuur.

Mor disputou sete partidas pelo clube de Nijmegen e marcou um gol. Foi um gol muito importante: saiu na prorrogação do duelo contra o Olympiakos pelas eliminatórias da Champions League e garantiu a participação em uma competição europeia.

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No site do NEC, o atacante de 29 anos explicou sua decisão de parar. “Desde pequeno, tive apenas um sonho: ser jogador profissional de futebol. Poder realizar esse sonho significou tudo para mim. Sempre tentei dar tudo de mim pelo esporte que amo tanto.”

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“No entanto, nos últimos tempos enfrentei alguns problemas de saúde. Cheguei a um ponto em que preciso ouvir meu corpo, respeitar meus limites e colocar meu bem-estar em primeiro lugar”, continuou.

“Por esse motivo, tomei a difícil decisão de me afastar do futebol profissional por enquanto e me concentrar em mim mesmo. Meu amor pelo futebol nunca vai mudar, e continuo esperançoso quanto ao que o futuro ainda pode me trazer.”

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O diretor técnico Carlos Aalbers também se pronunciou no site do NEC: “Emre é um jogador muito talentoso. No último verão, aceitamos esse desafio juntos, com a intenção de ajudar um ao outro e dar a ele a chance de mostrar seu talento no N.E.C.”

“Infelizmente, Emre nos disse que, neste momento, não consegue entregar o que gostaria. Conversamos sobre isso em comum acordo e, por fim, concluímos que este é o melhor caminho para ambas as partes. A saúde de uma pessoa vem sempre em primeiro lugar. Desejamos muita força a Emre e tudo de melhor para o futuro.”