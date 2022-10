Atacante do Manchester United é indiciado por agressão e tentativa de estupro

O jogador foi acusado e preso no começo do ano; clube mantém suspensão até o final do processo judicial

Meses após ter sido preso acusado de agressão e tentativa de estupro, o jogador Mason Greenwood, do Manchester United, foi oficialmente indiciado pela Promotoria do Reino Unido. O anúncio saiu nesta sábado (15), mesmo dia em que o atacante foi novamente preso por supostamente ter violado os termos da liberdade sob fiança.

No começo de 2022, o jogador do Manchester United e da seleção inglesa, aos 20 anos de idade, foi preso sob acusações de estupro e agressão feitas contra ele, à época, uma mulher postou videos nas redes sociais com o rosto ensanguentado e o corpo cheio de lesões, dizendo que Greenwood era o responsável pelos machucados . Pouco depois, o atacante, que era tido como uma das grandes promessas do futebol, pagou fiança e foi liberado, mas não voltou ao United, que o suspendeu até segunda ordem.

Neste sábado (15), porém, o jogador, agora com 21 anos, voltou a ser preso por uma violação nas condições de fiança. E, mais tarde, no mesmo dia, a Promotoria do Reino Unido confirmou que Greenwood, após análise nas evidências entregues à polícia de Manchester, foi oficialmente indiciado pelas acusações feitas contra ele no início do ano.

"O Crown Prosecution Service autorizou hoje a Polícia da Grande Manchester a acusar Mason Greenwood, 21, de tentativa de estupro, envolvimento em comportamento controlador e coercitivo e agressão que cause danos corporais reais", disse um comunicado de Janet Potter, vice-procuradora-chefe da Coroa para CPS North West. “Todas as três acusações referem-se à mesma reclamante".

“Os promotores especializados em estupro da complexa unidade de casos do CPS North West autorizaram as acusações após uma revisão de um arquivo de provas recebido da Polícia da Grande Manchester", completou.

Ainda segundo o comunicado, o jogador se apresentará ao tribunal pela primeira vez em audiência a ser realizada na segunda-feira, 17 de outubro. Além disso, também lembra que Greenwood, assim como qualquer réu, tem direito a um julgamento justo e pede que não sejam compartilhadas informações que possam prejudicar isso de alguma forma.

O Manchester United, que prontamente suspendeu o jogador assim que as acusações foram feitas, divulgou um comunicado após a confirmação de que Greenwood foi indiciado mantendo o afastamento até o resultado do processo. "O Manchester United nota que acusações criminais foram feitas contra Mason Greenwood pelo Crown Prosecution Service. Ele continua suspenso pelo clube, aguardando o resultado do processo judicial".