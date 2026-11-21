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O atacante Victor Osimhen está disposto a ouvir propostas do Manchester United após o clube voltar a demonstrar interesse pelo jogador da seleção da Nigéria. Avaliado entre 80 milhões e 100 milhões de libras, o jogador de 27 anos ainda sonha em atuar na Premier League e pode ajudar a resolver os problemas ofensivos de Mauricio Pochettino.

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Atacante está aberto a jogar na Inglaterra

Segundo o The Sun, Osimhen se sente lisonjeado com a abordagem do United e aceitaria um salário equivalente aos 13 milhões de libras anuais que, segundo informações, recebe na Turquia. No entanto, o ex-atacante do Napoli não tem cláusula de rescisão em seu contrato, válido até junho de 2029, o que deixa uma eventual transferência no meio da temporada em grande parte fora de suas mãos. Relatos na Turquia afirmam que o atual campeão avalia seu principal atacante entre 80 milhões e 100 milhões de libras.

Fonte destaca lealdade do atacante

A relutância de Osimhen em forçar uma saída reflete sua gratidão ao Galatasaray, que o apoiou durante uma difícil saída do Napoli em 2024 e ajudou a revitalizar sua carreira. Contratado inicialmente por empréstimo, ele marcou 37 gols em sua temporada de estreia antes de se transferir em definitivo. Fez outros 22 na temporada passada e já soma 10 nesta campanha, enquanto o clube de Istambul busca mais um título.

Embora a reportagem afirme que pessoas próximas a ele sabem que o atacante gostaria de se transferir para Old Trafford, convencer o clube continua sendo o principal obstáculo. Questionada pelo tabloide britânico sobre o interesse do United, uma pessoa próxima a Osimhen disse: "É claro que o interesse o deixa muito lisonjeado, mas ele é leal. Por isso, caberá ao United se empenhar para contratá-lo.

"Victor marca gols em qualquer lugar por onde passa, e já provou isso, mas a decisão realmente cabe aos dois clubes."

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Manchester United carece de um finalizador decisivo

A busca do United reflete uma evidente falta de poder de fogo em uma temporada ruim que custou o emprego de Michael Carrick após apenas uma vitória em seus dez primeiros jogos no campeonato. Apesar de ter se classificado para a Champions League na temporada passada, o elenco caro agora está perto da zona de rebaixamento.

Os atacantes Benjamin Sesko e Joshua Zirkzee marcaram apenas quatro gols juntos em todas as competições, e nenhum dos dois se firmou como titular absoluto. Embora Matheus Cunha e Bryan Mbeumo possam atuar pelo centro, Pochettino quer um atacante de referência já consolidado, capaz de comandar o ataque, marcar regularmente e participar da construção das jogadas, como Harry Kane fazia sob seu comando no Tottenham.

Confronto com o Liverpool abre a era Pochettino

Após chegar a Manchester de jato particular para começar imediatamente , Pochettino colocará à prova neste fim de semana, contra o Liverpool, seu histórico invicto em estreias por novos clubes. Antes da chegada de janeiro, o ex-técnico do Chelsea precisa fazer seu ataque, que vem falhando nas finalizações, render mais para se afastar da zona de perigo. Mesmo assim, contratar Osimhen do clube turco parece bem mais viável no próximo verão europeu, quando restarão dois anos de seu contrato.