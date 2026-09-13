Nacho Ferri marcou no domingo à tarde não duas, mas três vezes pelo Feyenoord contra o PEC Zwolle. Pouco depois da histórica vitória por 7 a 0, o técnico Giovanni van Bronckhorst foi informado pelo árbitro Alex Bos de que o gol de abertura também acabou sendo creditado ao atacante espanhol.

O 1 a 0 havia sido inicialmente anotado como gol contra de Simon Graves, depois de Ferri chutar a bola para o fundo da meta com um desvio no defensor do PEC. “Acabei de ouvir do árbitro que o primeiro gol também foi atribuído ao Nacho Ferri”, contou Van Bronckhorst após a partida, à ESPN. “É legal para ele conseguir um hat-trick.”

Para Ferri, isso significa que ele pode somar de uma vez, em Zwolle, seus três primeiros gols oficiais pelo Feyenoord. “Se você é atacante e ainda não marcou pelo seu novo time, um gol é sempre bem-vindo. Imagine então três”, disse Van Bronckhorst, que vê seu atacante cada vez mais à vontade.

“Acho que ele está muito mais em forma do que no início da temporada”, prosseguiu o treinador. “Por isso também conseguimos jogar a partir dele: ele consegue segurar a bola e escolhe cada vez melhor o posicionamento dentro da área. Por isso ele também marca três vezes hoje.”

Van Bronckhorst, de qualquer forma, está especialmente satisfeito com a atuação do Feyenoord, que atropelou o PEC desde o primeiro minuto. “Achei que jogamos muito bem desde o minuto um: com muita agressividade, muita dinâmica e muita velocidade. Pessoalmente, talvez este tenha sido o melhor tempo que vi meu time fazer.”

Segundo o treinador, a superioridade se deveu principalmente ao jogo da sua própria equipe. “Não demos espaço ao adversário e, quando perdíamos a bola, praticamente a recuperávamos de imediato. Essa é a única maneira de realmente dominar uma partida.”

Givairo Read e Anis Hadj Moussa também podem contar com elogios de Van Bronckhorst. “Hoje você viu as qualidades do Givairo: passar por fora, a combinação pelo lado direito, aparecer nos momentos certos e dar assistências. Também fisicamente e defensivamente ele dá conta do recado, então para mim é um jogador muito completo.”

Hadj Moussa também teve participação importante na goleada com dois gols, mas é sobretudo o quadro geral que deixa Van Bronckhorst satisfeito. “O resultado e os três pontos são bons, mas principalmente esta é a maneira como queremos seguir. Eu disse aos garotos: este é o nosso teto, e agora cabe a nós manter isso. Essa é a parte mais difícil e, ao mesmo tempo, o desafio que queremos encarar.”