Atacante do Botafogo “curte” título do Flamengo e dirigente julga: “um absurdo”

Curtida de post sobre título do rival causa polêmica no Botafogo; Pedro Raul diz "jamais teve aproximação com o Flamengo"

A torcida do pode estar feliz com o desempenho do novo atacante do time, Pedro Raul, dentro de campo. Porém, fora dele, uma simples "curtida" em uma postagem serviu para abalar a relação com o jogador. Até mesmo dirigente do clube não gostou desse "like".

Pedro Raul curtiu um post no Instagram feito pelo GloboEsporte.com que informava sobre o título do na . Torcedores botafoguenses perceberam isso e prontamente tiraram prints. Via Twitter, Ricardo Rotenberg, vice-presidente de marketing do clube, criticou o atacante: "Um absurdo", respondendo sobre a atitude do jogador.

UM absurdo — Ricardo Rotenberg (@RicardoRotenbe1) February 27, 2020

Pouco depois, o jogador postou em seu perfil no Instagram que a sua conta havia sido hackeada, mas que ele já tinha recuperado a senha.

Para amenizar um pouco a situação e não deixar isso ganhar mais abrangência, Pedro Raul fez outro post, afirmando que foi criado no Rio Grande do Sul e que não tem "qualquer tipo de aproximação com o Flamengo".

Após passagem pelo Atlético-Go em 2019, o atacante chegou o Alvinegro Carioca no início desta temporada e já tem três gols em cinco jogos disputados.