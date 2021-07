Atacante do Bayern perde gol feito e vê futuro ainda mais ameaçado

Após ser ameaçado nas redes sociais, Joshua Zirkzee, de apenas 20 anos, apagou as fotos postadas em seu perfil no Instagram

Em mais um amistoso de pré-temporada, o Bayern de Munique empatou com o Ajax no sábado (24) por 2 a 2, na Allianz Arena, mas o que mais chamou atenção foi o gol perdido do atacante Zirkzee.

Pouco antes do intervalo, o jovem, depois de se livrar do goleiro e ficar livre de frente para o gol, tentou passar a bola por cima da linha do gol, o que permitiu a Perr Schuurs se recuperar e afastar o perigo. O lance fez a torcida perder a paciência e insultar o jogador nas redes sociais.

Após a partida, Zirkzee, de apenas 20 anos, decidiu remover todas as suas postagens em seu perfil no Instagram.

"Eu acho e espero que em um jogo da Liga ele mostre uma seriedade diferente em tal situação. Eu não vou buscar uma conversa com ele porque ele sabe que pode resolver isso melhor. Ele não fez de propósito", analisou o técnico Julian Nagelsmann.

Atacante é questionado no Bayern de Munique

Não é segredo que o Bayern não está satisfeito com a atitude de Zirkzee. O atacante de 20 anos, que veio do Feyenoord Rotterdam em 2017, é considerado um jogador desleixado. O ex-técnico Hansi Flick o criticou publicamente por suas atuações nos treinos. Por isso já foi emprestado ao Parma em janeiro passado, onde também não conseguiu convencer, e o clube itliano não quis aplicar a opção de compra de 15 milhões de euros.

De volta ao Bayern e tendo como Lewandowski e Choupo-Moting, como seus dois concorrentes, o clube alemão aguarda uma boa proposta para vendê-lo.