Atacante do Barcelona virou "padeiro" para combater tédio na quarentena

Martin Braithwaite revelou o que fez para passar o tempo durante o período de isolamento social sem futebol com a pandemia do novo coronavírus

Sem poder sair de casa, todo mundo passou a criar novas alternativas para se ocupar durante a quarentena. E um atacante do criou um hobby criativo para combater o tédio. Martin Braithwaite, contratado pouco antes da paralisação do futebol, mostrou seus dotes culinários e começou a fazer pães para sua família, surpreendendo sua esposa.

"Acho que minha esposa viu outro lado de mim. Comecei a fazer pão e a fazer coisas que nunca havia feito antes”, revelou em entrevista à Goal. “Agora estamos começando a voltar ao normal, então não posso mais fazer isso!", brincou.

O atacante também contou que o isolamento social foi difícil para ele, principalmente no início, mas poder passar mais tempo com sua família acabou sendo muito bom para ele.

Mais times

"É um cenário especial. Tive a impressão de que era algum tipo de filme, porque nunca experimentamos algo assim, então foi uma situação realmente especial", contou o atacante.

“Foi importante estar com minha família durante esse período. Minha esposa estava grávida e eu estava lá para o nascimento do meu filho, então há muitas coisas positivas no momento. Tento olhar as coisas positivas como sempre faço, só posso ser grato”, completou.

Braithwaite chegou como uma contratação de emergência em fevereiro, após a lesão de Luis Suárez, que deixou o clube sem centroavante. O jogador fez apenas três aparições até o futebol ser paralisado na . Até por isso, ele está ansioso para o retorno de La Liga.

“Estou esperando esse momento há muito tempo. Estou bem trabalhando com o time novamente e isso me deixa muito feliz. Me faz acordar todos os dias para melhorar no futebol", explicou.

Mais artigos abaixo

"Sinto que todos na equipe estão ansiosos e com fome de jogo. Vejo muitos jogadores com fome como eu”.

Agora, os “famintos” jogadores do Barça aguardam a próxima partida, que será disputada no próximo dia 13, contra o Mallorca, e deve contar com a presença de Messi e Suárez no ataque.