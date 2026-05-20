Atacante do Amsterdam pode sonhar com a Liga dos Campeões: “Quero ser convocado para a seleção”

Jay Enem (23) disputará as eliminatórias da Liga dos Campeões no próximo verão pelo Estrela Vermelha de Belgrado. O jogador de Amsterdã não renovou contrato com o Ajax em 2022 e, após passagens pela Itália e Chipre, acabou indo parar na Sérvia. Em entrevista ao Voetbalzone, o atacante de grande porte físico fala sobre sua carreira incomum até o momento.

Por Wessel Antes

O FK Crvena zvezda, mais conhecido na Holanda como Estrela Vermelha, voltou a ser dominante na Sérvia nesta temporada. O maior e mais bem-sucedido clube dos Balcãs conquistou a dobradinha e espera se classificar, daqui a três meses, para a fase de grupos da competição de bilhões.

Enem contribuiu com um toque holandês para esse sucesso. Ele chegou em janeiro e, em dezesseis partidas oficiais, marcou seis gols e deu duas assistências. “Minha mudança para a Sérvia foi fantástica.”

Amsterdã

A história de Enem no futebol começa nas quadras de Amsterdã-Sudeste. “Nos primeiros dez anos da minha vida, morei em Ganzenhoef; depois, nos mudamos para Diemen. Herdei do meu pai o amor pela bola.”

“Em Ganzenhoef, eu sempre jogava futebol com meus amigos na praça da igreja. Naquela época, eu queria ser o Cristiano Ronaldo. A certa altura, comecei a jogar futebol de campo no CTO’70. Por fim, quis subir de nível e fui jogar no AFC. A partir daí, tudo aconteceu muito rápido”, lembra-se bem Enem.

Enem já tinha, desde muito jovem, uma vantagem física sobre seus companheiros de equipe e adversários, o que o colocou no radar de clubes como AZ, FC Utrecht, FC Volendam e Sparta Rotterdam. “No fim das contas, optei pelo AZ. Joguei lá por um ano, ao lado de Kian Fitz-Jim, entre outros, e depois o Ajax me contratou.”

“Foi uma escolha fácil. O Ajax é o Ajax, especialmente para quem nasceu em Amsterdã. Foi um sonho que se tornou realidade. O De Toekomst ficava a cinco minutos da minha casa, então era prático também. Eu adorava a pressão de jogar pelo Ajax. Nos torneios, todo mundo já esperava que você ganhasse. Isso me motivava muito”, disse Enem.

Enem acabou jogando seis anos na base do Ajax. “Eu fazia parte da turma de 2003 com Kian, Devyne Rensch, Youri Baas, Youri Regeer, Gibson Yah e Naci Ünüvar. Quem era o melhor? Naci. Ele realmente sabia decidir os jogos.”

Até hoje, Enem ainda se beneficia do que aprendeu no Ajax. No entanto, ele não conseguiu se firmar no clube da sua infância. “Tive que perder dois anos importantes por causa de problemas no joelho. Em 2022, ainda participei de uma boa pré-temporada com o time principal, mas eles queriam me manter no Jong Ajax como único jogador sem contrato. Isso não demonstrava muita confiança.”

“Eu tinha 19 anos na época e, a certa altura, você também quer ganhar dinheiro. Isso também é importante para poder se sustentar. Além da agenda lotada do Jong Ajax, não dá para simplesmente ter outro emprego ao mesmo tempo. Espero um dia poder provar o contrário na Johan Cruijff ArenA”, diz Enem.

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Veneza

No verão de 2022, Enem assinou um contrato de vários anos com a Venezia. “Esse foi o clube que mais demonstrou confiança em mim. Eles tinham acabado de ser rebaixados para a Série B e queriam voltar a praticar um futebol ofensivo com jovens talentos. Pareceu-me um passo muito positivo.”

Enem partiu sozinho para a Itália. “Tudo era novo para mim e muito diferente do que eu estava acostumado durante meu tempo no Ajax. Aquele período inicial foi bastante difícil, mas, em geral, consigo me adaptar razoavelmente rápido a novas situações.”

“Durante meu segundo treino, sofri uma lesão que me deixou fora de ação por três meses, o que não ajudou em nada. Acabei fazendo minha estreia pelo Venezia, mas depois fui informado de que teria que terminar a temporada no Vis Pesaro, da Série C. Não tive voz nessa decisão”, conta Enem. “Foi aí que começou meu declínio.”

Enem disputou apenas sete partidas pelo Vis Pesaro, nas quais não marcou nenhum gol. “Quando voltei para o Venezia, fui novamente tratado de forma estranha. Fui imediatamente colocado de fora do elenco e passei meses sem treinar com o grupo.”

Era uma questão de esperar por opções concretas de empréstimo para Enem, que chegou a pensar em voltar para a Holanda. Por fim, em meados de setembro, o Venezia o emprestou ao Ethnikos Achna, em Chipre.

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Chipre

Essa solução de emergência não deu certo para Enem. “Cheguei ao Ethnikos sem estar em forma, porque durante meses treinei apenas individualmente. Após duas breves participações como reserva, me lesionei novamente, desta vez pelo resto da temporada.”

Apesar disso, Enem decidiu ficar em Chipre e ser emprestado ao Omonia para a temporada 2024/25. “Eu tinha disputado um amistoso contra esse clube e eles ficaram impressionados. Naquele momento, eu não tinha muitas opções e senti que era uma última chance: era tudo ou nada.”

“Foi um ano difícil, mas enriquecedor. Terminamos na lanterna e marquei apenas quatro gols. Mesmo assim, consegui me mostrar e evoluir, também porque finalmente pude disputar uma temporada inteira. Isso me deu muita confiança e sou grato a Deus por isso, pois realmente passei por momentos em que duvidei da minha carreira.”

“Sempre soube que tinha potencial, pois tenho qualidades suficientes. Mas, a certa altura, é preciso provar isso. Os clubes não oferecem um contrato assim tão facilmente se as coisas derem errado várias vezes”, afirma Enem.

O atacante de 1,95 m de altura aprendeu que precisa sempre continuar acreditando em si mesmo. “Mesmo quando os outros não acreditam mais ou quando as coisas não correm como eu gostaria. O futebol nem sempre é justo. Para descobrir isso, tive que passar por essa experiência.”

Belgrado

A vida em Chipre era maravilhosa, mas mesmo assim Enem optou por outro caminho no verão passado. “O diretor do OFK Belgrado entrou em contato com meu agente e estava muito interessado em me ter no time. Ele não parava de ligar.”

Essa confiança fez com que Enem assinasse com o OFK no final de julho. “Essa mudança foi muito positiva, porque me adapto bem ao futebol sérvio. Sou um jogador que gosta de profundidade, de explorar os espaços e de disputar duelos. Esta competição é bastante intensa e tem um ritmo mais acelerado do que em Chipre. Por isso, muitos jovens talentos têm a chance de se destacar.”

Enem aproveitou essa oportunidade ao máximo. Em dezessete partidas oficiais pelo OFK, ele marcou dez gols e deu uma assistência. “Isso gerou muito interesse. O Estrela Vermelha se mostrou concreto depois que marquei um gol contra eles. Além disso, vários clubes da Rússia queriam me contratar, e o Getafe e o Ferencváros estavam interessados.”

Quando o Estrela Vermelha ligou no inverno passado, Enem ficou imediatamente convencido. “Uma vantagem adicional foi que eu poderia continuar morando em Belgrado. A mesma cidade, a mesma competição, mas no maior clube dos Balcãs. O cenário era perfeito.”

Crvena zvezda

Enem joga atualmente por empréstimo pelo Estrela Vermelha, que tem opção de compra. A expectativa é, portanto, que ele assine contrato por vários anos em breve. “Quero continuar ajudando a equipe e espero jogar na Liga dos Campeões no ano que vem.”

No Red Star Belgrado, Enem aprecia a torcida fanática. “Principalmente durante o clássico contra o Partizan. Recentemente, conquistamos o título contra eles, então foi muito especial viver isso.” Outro momento de destaque para Enem foi sua estreia na Liga Europa, na qual deu uma assistência importante na vitória por 0 a 1 fora de casa contra o Lille.

Enem tem alguns companheiros de equipe conhecidos. “Marko Arnautovic foi quem mais me impressionou. Ele tem uma carreira notável e é um atacante semelhante a mim, com quem posso aprender muito.”

“O engraçado é que posso conversar com ele em holandês, graças à passagem dele pelo FC Twente. Ele adorou a experiência lá. Nosso goleiro Matheus jogou no Ajax, mas fala principalmente português. Mesmo assim, conversamos sobre o tempo que ele passou em Amsterdã.”

“Um jogador do Estrela Vermelha que os fãs de futebol devem ficar de olho é Vasilije Kostov. Ele tem apenas 18 anos, mas já acumulou muitos minutos em campo e marca muitos gols. Acho que ele pode chegar muito longe”, prevê Enem.

Para a próxima temporada, Enem tem um objetivo claro. “Jogar a Liga dos Campeões e marcar muitos gols. Ainda mais do que nesta temporada. Isso é bem possível. Ser campeão é normal no Estrela Vermelha, mas durante essas eliminatórias precisamos concretizar isso.”

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Futuro

Enem ganhou muita confiança em um ano. Por enquanto, seu foco está totalmente no Estrela Vermelha, mas, para o futuro, ele acredita que ainda pode dar muitos passos adiante. “Quando jogava em Chipre, também nunca imaginei que hoje poderia sonhar com a Liga dos Campeões. Então, por que não?”

“Se eu conseguir manter minha forma atual, ainda há muitas possibilidades. Talvez surjam oportunidades totalmente novas daqui a dois anos. Tenho muitos sonhos e não acho que este seja o meu limite.”

“Um dia quero jogar na Premier League. Isso seria o máximo para mim e vou trabalhar duro para isso. Primeiro, quero marcar ainda mais gols pelo Estrela Vermelha”, afirma Enem com convicção.

Enem passou de jogador sem contrato no Ajax a atacante milionário no Estrela Vermelha. Será que ele já ousa sonhar com uma carreira na seleção? “Com certeza quero jogar pela seleção. Isso poderia acontecer pela Holanda ou pela Nigéria, então não descarto nada de antemão. Ainda não tive notícias de nenhuma das duas federações.”

“Para ter uma chance na seleção holandesa, ainda preciso evoluir, e a Nigéria também tem atacantes de ponta, com Victor Osimhen, claro, como exemplo mais importante. Jogar pela seleção é um sonho para mim, mas estou focado principalmente no aqui e agora. Passo a passo, e depois vejo bem onde a viagem vai parar”, conclui Enem.