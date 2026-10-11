Atacante do Ajax, Tolu revela qual grande nome o inspirou a mostrar a camisa de Dolberg

Tolu Arokodare ergueu a camisa de Kasper Dolberg após seu gol contra o NEC no sábado. O atacante de grande estatura explicou depois da partida quem o havia levado àquela ideia. Dolberg sofreu recentemente uma grave lesão no joelho e terá de passar meses em recuperação.

Tolu levou a melhor sobre Perr Schuurs pelo alto e marcou assim seu sétimo gol na temporada. Depois, o jogador do Ajax pegou atrás de um dos gols uma camisa com o número 9 e o nome de Dolberg, para em seguida mostrar o uniforme aos torcedores.

"Kasper é um garoto muito doce e gentil. E um jogador superimportante para nós. Temos vários jogadores lesionados, mas a situação dele é um pouco diferente. Ninguém quer se machucar gravemente durante o treino. E certamente não durante uma pausa para jogos de seleções", lamentou Tolu à ESPN.

Foi, portanto, um duro golpe para Dolberg, que parecia ter reencontrado o caminho de crescimento no Ajax. "Isso você não deseja a ninguém. Essa foi a minha maneira de dar apoio a ele. E de mostrar aos torcedores que eles também devem fazer isso", disse o homem de referência do ataque do Ajax, que não tinha tido sozinho a ideia de prestar a homenagem.

"A ideia veio de Victor Osimhen", revelou Tolu pouco depois do empate por 1 a 1 com o NEC. "Ele me disse, durante nosso período na seleção nigeriana na semana passada, que eu deveria fazer algo por Dolberg. Ainda preciso agradecê-lo por isso."

O gol acabou não sendo suficiente para garantir os três pontos, para a decepção de Tolu. "Foi uma noite frustrante. Em casa, temos de sempre vencer esse jogo. Se tivéssemos vencido, eu poderia ter aproveitado mais. Mas agora fiquei com um gosto amargo. O gol não é importante neste momento."