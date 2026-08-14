Atacante do Ajax, Tolu reage ao incidente bizar no treino: "Não quero problemas"

Tolu Arokodare se pronunciou pela primeira vez sobre o suposto incidente durante um treino do Wolverhampton Wanderers. O atacante nigeriano teria se sentado no campo de treinamento para forçar uma transferência, mas não quis dizer ao Algemeen Dagblad o que exatamente aconteceu.
A BBC informou anteriormente que Arokodare havia causado bastante agitação no Wolves. Depois de o atacante ter ficado fora da lista para um amistoso, ele teria se sentado no gramado durante um treino.
Segundo outros veículos, não parou por aí. Um dia depois, a segurança teria até sido acionada para evitar que Arokodare voltasse a atrapalhar um treino.
O Algemeen Dagblad apresentou as histórias ao novo atacante do Ajax, mas Tolu manteve a boca fechada. "Não posso dizer isso. Ainda tenho contrato com o Wolves e respeito o clube, os jogadores e os torcedores."
Ao mesmo tempo, Arokodare sugere que há mais por trás da história do que veio a público até agora. "A verdade um dia virá à tona. Se não, Deus e eu saberemos."
Também foi mencionada a mensagem de despedida do Wolves, na qual a colaboração fracassada foi destacada de forma proeminente. "Um amigo me enviou aquele comunicado. Isso diz muito. Ainda pertenço ao clube. O que posso dizer? Não quero ter problemas."
Em seguida, Tolu é questionado se, com o que sabe agora, se arrepende de alguma coisa. O atacante deixa claro que não teria problema em assumir a responsabilidade caso realmente tenha feito algo errado.
"Então eu pediria desculpas. Se há três palavras com as quais não tenho problema, são ‘please, thank you e sorry’. Eu nunca riria disso. Se eu faço algo errado, peço desculpas."