Atacante do Ajax é preso acusado de esfaquear parente durante festa

Quincy Promes foi levado pela polícia de Amsterdã na manhã deste domingo

O atacante Quincy Promes foi detido neste domingo acusado de ter esfaqueado um parente em confusão ocorrida em julho. O jogador do foi levado pela polícia de Amsterdã e, segundo o De Telegraaf, deve ficar preso por pelo menos três dias.

Promes foi titular do Ajax no último sábado na goleada por 4 a 0 sobre o PEC Zwolle, pelo , e fez o segundo gol do jogo. O holandês de 28 anos tem passagens por Twente, Go Ahead Eagles, e .

O incidente pelo qual Promes foi preso ocorreu em julho durante uma festa de família. O atleta teria esfaqueado um parente na perna e provocado lesões sérias. A vítima, entretanto, só denunciou o ataque à polícia em novembro.

Ainda está incerto o motivo de a prisão ter demorado tanto. Questionado sobre o tema, o Ajax declarou apenas por meio de um porta-voz que "Quincy não compareceu ao treinamento desta manhã" e que o clube está se inteirando sobre o caso.