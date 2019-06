Atacante de 12 anos e 1,72 m chama atenção no Campeonato Espanhol de base

Ibra Sow, de 12 anos, chama a atenção no sub-12 do Sevilla e leva vantagem física sobre os adversários do Campeonato Espanhol de base

Ibra Sow, de 12 anos, vem chamando a atenção no torneio Promises, considerado o Campeonato Espanhol sub-12. O jogador tem 1,75 metro e leva clara vantagem física sobre os adversários. Ele é referência técnica, capitão e camisa 10 do time, que avançou às quartas de final do torneio.

Viralizou na internet uma imagem de Ibra disputando uma dividida com o adversário de tamanho inferior em partida diante do .

Muy lindo gol de Ibra Sow (categoría sub-12!) en el La Liga promises. pic.twitter.com/B7sfriyd6B — Fede Praml (@Tuitbol) 15 de junho de 2019

Ibrahima está no há exatamente 12 meses e é tido como uma das grandes promessas do time local. O jornal Marca falou sobre o lance do atleta e o classificou como "um golaço bestial". Veja o lance abaixo.

Destaque do torneio de divisões de base, o garoto se manifestou sobre o seu momento na equipe:

"Aqui se trabalha muitas coisas, mas principalmente no nível pessoal. Sei que, se uso a camisa do Sevilla, tenho que me portar como exemplo, seja na rua, seja na sala de aula, seja onde for. Aqui se trabalha a humildade, o respeito e a capacidade de nunca se render", declarou.