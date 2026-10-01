Donyell Malen foi eleito nesta quinta-feira o Jogador do Mês da Serie A de agosto e setembro. O atacante também está com a pontaria afiada nesta temporada pela Roma, que lidera a Itália em grande parte graças a ele.

Após um primeiro semestre fenomenal em Roma, Malen foi contratado em definitivo junto ao Aston Villa. O internacional holandês de 27 anos já marcou seis gols na liga nesta temporada.

Malen começou a Serie A em agosto com um hat-trick contra a Fiorentina (4 a 0). No último dia daquele mês, ele balançou as redes duas vezes fora de casa contra o Lecce (0 a 4).

Malen não marcou na partida seguinte em casa contra a Atalanta (2 a 1), mas no duelo posterior, contra o Torino, voltou a ser de grande valor com um gol (0 a 2). Nesse intervalo, também deu uma assistência contra o Fenerbahçe na Liga dos Campeões (1 a 1).

No último jogo antes da pausa para a data Fifa, contra a Inter (2 a 2), Malen não participou diretamente de um gol. Muito por conta da produtividade do destro, a Roma ocupa atualmente a liderança da Serie A, com a mesma pontuação (13) de Inter e arquirrival Lazio.

Com a premiação, Malen supera os concorrentes Davide Frattesi (Lazio), Giorgi Kvernadze (Frosinone), Daniel Maldini (Cagliari), Lautaro Martínez (Inter) e Adrien Rabiot (AC Milan).

"Donyell Malen manteve a extraordinária produção de gols que vem mostrando desde sua chegada à Serie A em janeiro passado", disse o diretor da Serie A, Luigi De Siervo. "Uma máquina de fazer gols que se encaixa perfeitamente no sistema tático de Gasperini (3-4-2-1, nota da redação) na Roma."

"Seus seis gols em cinco partidas fizeram imediatamente com que a disputa pela artilharia voltasse a ganhar força total. Sua habilidade técnica, velocidade, estilo e produtividade fazem de Malen um dos melhores atacantes do mundo", afirmou De Siervo.

Malen é seguido na lista de artilheiros por Lautaro, Gustavo Varela (AC Monza) e Antonio Raimondo (Frosinone), todos com quatro gols. Malen receberá o prêmio antes da próxima partida da Roma em casa, em 17 de outubro, contra o Genoa.

Esse duelo também marcará o retorno do ídolo do clube Daniele De Rossi, o comandante da equipe de Gênova.