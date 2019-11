Atacante da Holanda pede ação da UEFA após novo caso de racismo

Mais um caso lamentável de racismo no mundo do futebol. Depois de , , e Súecia, nas últimas semanas, foi a vez da registrar mais um ato de intolerância no mundo.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Na manhã deste domingo (17), durante a partida entre Den Bosch x Excelsior, que terminou empatada em 3 a 3, a torcida do Den Bosch direcionou as injúrias ao atacante Mendes Moreira, que respondeu com um gol.

O árbitro paralisou o duelo por alguns minutos, e na volta, o jogador balançou as redes e provocou a torcida rival durante a comemoração.

Um dos principais atletas da Holanda, Memphis Depay, que atualmente defende o , pediu ação das autoridades para combater o racismo no futebol.

"Estou enjoado e cansado de ver essas imagens repetidas vezes. Quando é que vai parar !!? O que vamos fazer? Especialmente com o próximo ", escreveu.

I’m sick and tired to see these images over and over! When is it going to stop!!? #SayNoToRacism @KNVB @OnsOranje @UEFA what we going to do? Specially with the upcoming @EURO2020 pic.twitter.com/DUt0y2h8IA