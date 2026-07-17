Atacante da Espanha: “Vou apertar a mão do Trump por obrigação, para que ele não me coloque na prisão”

Burja Iglesias, atacante da seleção espanhola, comentou com ironia sobre a possibilidade de se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a cerimônia de entrega de troféus após a final da Copa do Mundo de 2026, que reunirá Espanha e Argentina no estádio MetLife, nos Estados Unidos, no próximo domingo.

Durante uma entrevista em vídeo à revista esportiva espanhola “Panenka”, Iglesias — conhecido por suas críticas a Trump — foi questionado se cumprimentaria o presidente dos Estados Unidos caso subisse ao pódio de premiação, ao que respondeu, brincando: “Não tenho vontade de que me joguem na prisão”.

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E, apesar de ter jogado por poucos minutos durante o torneio, Iglesias continua sendo uma figura influente no elenco da “La Roja”, em meio ao clima familiar que prevalece na equipe.

O atacante espanhol é conhecido por sua franqueza ao expressar suas opiniões sobre questões sociais e políticas.

Sobre a possibilidade de apertar a mão de Trump, o jogador de 33 anos disse: “É algo em que pensei, e até imaginei. Espero cumprimentá-lo em um momento em que estejamos todos muito felizes, e que isso passe rápido e eu esqueça”.

E acrescentou: “Às vezes, também precisamos esquecer os momentos que vivemos”, indicando que não considera a ocasião adequada para “gerar polêmica”.

Iglesias continuou: “As pessoas já sabem como eu penso, e fico feliz em fazer muitas coisas, mas a verdade é que, embora as pessoas acreditem que eu sou todo-poderoso, não tenho todo esse poder para enfrentar certas situações. É complicado, para ser sincero”.



