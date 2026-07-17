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Infantino TrumpGetty Images
Muhammad Sharaf Eldeen

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Atacante da Espanha: “Vou apertar a mão do Trump por obrigação, para que ele não me coloque na prisão”

B. Iglesias
Espanha x Argentina
Espanha
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Copa do Mundo
Espanha
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EUA

O presidente dos Estados Unidos assistirá à final da Copa do Mundo

Burja Iglesias, atacante da seleção espanhola, comentou com ironia sobre a possibilidade de se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a cerimônia de entrega de troféus após a final da Copa do Mundo de 2026, que reunirá Espanha e Argentina no estádio MetLife, nos Estados Unidos, no próximo domingo.

Durante uma entrevista em vídeo à revista esportiva espanhola “Panenka”, Iglesias — conhecido por suas críticas a Trump — foi questionado se cumprimentaria o presidente dos Estados Unidos caso subisse ao pódio de premiação, ao que respondeu, brincando: “Não tenho vontade de que me joguem na prisão”.

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E, apesar de ter jogado por poucos minutos durante o torneio, Iglesias continua sendo uma figura influente no elenco da “La Roja”, em meio ao clima familiar que prevalece na equipe.

Copa do Mundo
Espanha crest
Espanha
ESP
Argentina crest
Argentina
ARG

O atacante espanhol é conhecido por sua franqueza ao expressar suas opiniões sobre questões sociais e políticas.

Sobre a possibilidade de apertar a mão de Trump, o jogador de 33 anos disse: “É algo em que pensei, e até imaginei. Espero cumprimentá-lo em um momento em que estejamos todos muito felizes, e que isso passe rápido e eu esqueça”.

E acrescentou: “Às vezes, também precisamos esquecer os momentos que vivemos”, indicando que não considera a ocasião adequada para “gerar polêmica”.

Iglesias continuou: “As pessoas já sabem como eu penso, e fico feliz em fazer muitas coisas, mas a verdade é que, embora as pessoas acreditem que eu sou todo-poderoso, não tenho todo esse poder para enfrentar certas situações. É complicado, para ser sincero”.


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