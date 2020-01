Atacante cumpre 'promessa ousada' diante do City e faz gol contra zagueiro que criticou no Twitter

Tom Pope, da quarta divisão, resolveu atirar contra John Stones, do City, no ano passado, sem saber que o destino os colocaria frente a frente em 2020

E Tom Pope cumpriu o que prometeu! Não reconheceu o nome? Não é culpa sua. O atacante de 34 anos joga no Port Vale, da quarta divisão inglesa, e ficou famoso no meio de 2019 por ter "cornetado" John Stones, do , após performance desastrosa do zagueiros nas semi-finais da Liga das Nações.

No jogo, entre e , o zagueiro não só falhou no jogo aéreo no primeiro gol dos holandeses mas os outros dois tentos da equipe dos Países Baixos saíram em passes errados do jogador na saída de bola, que caíram no pé de um atleta rival. Na ocasião, Pope disparou contra Stones no Twitter, afirmando que, se jogasse contra o defensor todo jogo, mesmo sendo ruim, faria 40 gols por temporada.

Just watched the highlights of the England game! I know I’m a league 2 player, I know he plays for England, I know he’s on £150k a week, I know he’s a million times better player than me but I’d love to play against John Stones every week! I’d get 40 a season! #soft #weakaspiss — Tom Pope (@Tom_Pope9) June 7, 2019

E o futebol gosta de histórias desse tipo. No sorteio da terceira fase da , o Port Vale, de Pope, foi jogar contra o City, de Stones. E não é o atacante cumpriu o que prometeu?

👏 Tom Pope: “I know I’m a league 2 player, I know he plays for England, I know he’s on £150k a week, I know he’s a million times better player than me but I’d love to play against John Stones every week! I’d get 40 a season!” #MagicOfTheCup pic.twitter.com/r1DLnlemkW — Gurms © (@GurmeetK_) January 4, 2020

Obviamente, o Manchester City confirmou o favoritismo e bateu o Port Vale por 4 a 1. No entanto, Pope deixou o dele na partida, em um lance envolvendo seu companheiro de zaga Taylor Harwood-Bellis. Após a partida, o centroavante de 34 anos percebeu seu "erro", e se desculpou, afirmando que não marcaria 40 gols na temporada se jogasse sempre contra Stones, marcaria 50.

Sorry I can’t reply to everyone it’s gone mental! I’d just like to say I was completely wrong and bang out of order to say I’d score 40 a season..... it’s more like 50 😊😊😊 enjoy your weekend 👍🏻👍🏻👍🏻 — Tom Pope (@Tom_Pope9) January 4, 2020

Como é muito improvável que Tom Pope e John Stones se encontrem novamente, fica aí o capítulo único de uma das maiores histórias entre David e Golias do futebol inglês. Claro, se Golias fosse treinado por Pep Guardiola e jogasse junto com dez outros colossos.