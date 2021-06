Atacante completo, Lukaku é a grande força da Bélgica que sonha com título na Euro

Atacante fez dois gols na vitória da Bélgica na Eurocopa e ainda teve tempo para homenagear Eriksen, que desmaiou em campo na partida da Dinamarca

A seleção da Bélgica iniciou hoje a caminhada rumo ao título inédito da Eurocopa, para coroar sua tão badalada ‘geração de ouro’. É verdade que as lesões de Kevin De Bruyne -- um dos grandes candidatos ao prêmio de melhor do mundo --, e Eden Hazard preocupam os torcedores, mas Romelu Lukaku parece disposto a suprir a ausência das estrelas e conduzir a seleção belga rumo ao tão sonhado título europeu.

Na estreia da Bélgica na Euro 2020, neste sábado (12), diante da Rússia, o centroavante da Inter de Milão precisou de apenas 10 minutos para abrir o placar, contando com falha do zagueiro Semenov - depois do gol, ele correu em direção às câmeras para mandar uma mensagem de apoio a Christian Eriksen, seu parceiro de clube, que sofreu um mal súbito pouco antes, durante a partida entre Dinamarca e Finlândia.

Pouco antes da partida acabar, ele ainda balançou as redes mais uma vez, após bela jogada de Munier -- autor do segundo gol da Bélgica --, para se colocar como o artilheiro da competição e dar números finais ao duelo: vitória por 3 a 0, sem sustos.

“Gostei do jogo, mas foi difícil jogar porque estava pensando em Christian Eriksen. Espero que ele esteja bem e dedico essa atuação a ele. Chorei muito, estava com medo, obviamente. Vivemos momentos fortes juntos. Passei mais tempo com ele do que com minha família. Meus pensamentos estão com ele, sua namorada, seus dois filhos e sua família", disse o autor do doblete após a partida.

"Somos uma equipe confiante. Hoje tivemos um ótimo desempenho. Estou muito feliz pela equipe. Espero que possamos crescer no torneio", completou.

É claro que estrear em qualquer competição vencendo bem é fundamental. Mas para a seleção da Bélgica, que não contou com Kevin De Bruyne, sua principal estrela, que segue se recuperando das fraturas sofridas na final da Liga dos Campeões, isso é ainda mais importante. E muito dessa vitória passou pelos pés de Lukaku.

O centroavante foi o grande alvo das jogadas de ataque, se movimentou, usou sua força física para atormentar a zaga adversária e, principalmente, fez todos esquecerem as ausências de Hazard, De Bruyne e Witsel. Mas a boa atuação de Lukaku não chega a ser exatamente uma novidade para a torcida belga.

Desde o final da Copa do Mundo de 2018, o atacante de 28 anos esteve envolvido em 26 gols da seleção belga, em apenas 19 partidas. Ao todo, foram 22 gols, incluindo os dois de hoje, e mais quatro assistências -- um pouco antes disso, na Copa do Mundo, os torcedores brasileiros também se lembram bem do que ele fez na partida que culminou na eliminação da seleção canarinho, nas quartas de final.

É claro que a Bélgica segue na expectativa de ver De Bruyne em campo novamente e o quanto antes. Mas, até lá, sabe que poderá contar com a grande fase de Lukaku para liderar o time na busca pelo título inédito.