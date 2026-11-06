Atacante brasileiro Rayan incorpora Cristiano Ronaldo em homenagem icônica após golaço pelo Bournemouth na Liga Europa

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Rayan, jovem promessa do Bournemouth, prestou uma homenagem emocionante a seu ídolo Cristiano Ronaldo durante uma atuação eficiente na Liga Europa, na quinta-feira. O jovem atacante brasileiro imitou a comemoração característica do lendário jogador da seleção portuguesa após marcar na vitória por 3 a 1 sobre o Sparta Praga.

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Rayan homenageia seu ídolo em noite histórica

Na noite em que o mundo do futebol assimilava a notícia da aposentadoria de Ronaldo da seleção, Rayan fez com que o legado do craque fosse sentido em campo. Na visita do Bournemouth ao Sparta pela Liga Europa, a antiga promessa do Vasco da Gama protagonizou um lance de talento seguido de um gesto ainda mais significativo. Depois de acertar um chute potente de longe para garantir a vitória, o jogador de 20 anos fez imediatamente a icônica comemoração “Siu”.

Mais tarde, o jovem atacante confirmou nas redes sociais a intenção por trás do gesto. Ele publicou fotos do momento com um emoji de coração e uma mensagem simples, mas marcante. “@Cristiano, para sempre meu ídolo”, escreveu no X, ao compartilhar sua alegria com os torcedores após um resultado que manteve o Bournemouth na liderança da Liga Europa, com quatro vitórias em quatro jogos.

Bournemouth vira o jogo em Praga

A partida esteve longe de ser simples para a equipe de Marco Rose, que saiu atrás no placar no primeiro tempo. O Sparta Praga abriu o placar merecidamente com Ebrima Singhateh, aos 35 minutos, para a alegria da torcida da casa. O rumo do jogo, porém, mudou drasticamente apenas dois minutos depois, quando Tobias Guddal recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. A equipe tcheca teve, então, de defender a vantagem com apenas dez jogadores pelo restante da partida.

Diante de uma defesa difícil de superar, Rose recorreu ao banco para dar novo fôlego ao ataque do Bournemouth. As entradas de Evanilson e Rayan foram decisivas, e a dupla brasileira transformou completamente a dinâmica do jogo. Tyler Adams iniciou a reação com o empate aos 57 minutos, abrindo caminho para uma arrancada final que manteria os 100% de aproveitamento do Bournemouth.

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Dupla brasileira faz a diferença

Evanilson mostrou faro de gol para colocar o Bournemouth em vantagem pela primeira vez, aos 81 minutos. Sua finalização precisa dentro da área recompensou a pressão exercida pela equipe inglesa ao longo do segundo tempo. O gol confirmou a boa fase do atacante, que agora balançou as redes em três partidas consecutivas pelo clube do litoral sul da Inglaterra.

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A vitória foi assegurada aos 90 minutos, quando Rayan assumiu o protagonismo. Após receber um passe de seu compatriota Evanilson, o jovem encontrou espaço fora da área e soltou um chute sem chances para o goleiro do Sparta. O gol demonstrou a qualidade das opções do elenco: os jogadores que saíram do banco se combinaram para evitar qualquer drama nos minutos finais.

Bournemouth mantém domínio na Liga Europa

Com o resultado, o Bournemouth mantém o início perfeito de sua primeira campanha em competições europeias. A vitória em Praga leva a equipe aos 12 pontos em quatro jogos e a mantém firme na liderança da Liga Europa. A integração de jovens talentos como Rayan tem sido fundamental para o sucesso do clube, que segue deixando de ser uma surpresa no cenário nacional para se tornar um verdadeiro candidato a competir no continente. Agora, o Bournemouth tentará levar esse embalo para as competições nacionais, sabendo que as contratações feitas no verão estão rendendo frutos importantes no cenário europeu.