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A recente queda de rendimento do Manchester City tem gerado preocupação em toda a Premier League. Gary Neville sugere que as disputas judiciais do clube fora de campo estão, enfim, começando a afetar psicologicamente o elenco. Após a decepcionante derrota por 3 a 1 para o Nottingham Forest, o ex-capitão do Manchester United acredita que a discussão constante sobre possíveis sanções está se tornando impossível de ignorar.

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Manchester City tropeça diante do Nottingham Forest, e Arsenal amplia vantagem

O time de Enzo Maresca sofreu uma derrota prejudicial por 3 a 1 fora de casa para o Nottingham Forest no sábado, em mais um duro golpe para sua campanha em 2026/27. O City está agora seis pontos atrás do Arsenal, atual líder da Premier League e campeão vigente.

A recente queda de rendimento contrasta fortemente com o início de temporada do City. O clube de Manchester parecia imparável: venceu seus sete primeiros jogos no campeonato antes da queda repentina de desempenho.

Neville aponta distrações fora de campo

Após o apito final, Neville disse à NBC Sports que a incerteza persistente sobre possíveis sanções severas provavelmente está pesando muito no vestiário. Com o clube sob intenso escrutínio público, o comentarista acredita que a situação se tornou um grande obstáculo psicológico.

“No meu país, é só disso que todo mundo fala há cerca de um mês, e esses jogadores devem ouvir perguntas o tempo todo: ‘O que você acha que vai acontecer? O que acontece se o clube for rebaixado? Você vai ficar?’”, afirmou Neville. “Agora imagine sua família tendo de lidar com isso, seus agentes pensando continuamente nesse tipo de coisa. Então, não dá para descartar que isso comece a afetá-los.”

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O ex-capitão do Manchester United ressaltou, porém, que o City ainda precisa melhorar em campo: “Quando você perde um ou dois jogos, pode começar a usar isso como desculpa, mas eles precisam jogar melhor, competir nos jogos e melhorar em campo tanto do ponto de vista tático quanto físico.

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“Mas acredito que isso esteja causando algum impacto, simplesmente pelo peso da repercussão pública que recaiu sobre eles nas últimas quatro a seis semanas.”

Maresca lamenta falta de intensidade

Enquanto Neville apontou as pressões externas, Maresca se concentrou nas deficiências físicas de sua equipe. Após a partida, o técnico do City criticou duramente a atuação do elenco nos primeiros 45 minutos no City Ground.

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“Quando você não iguala a intensidade e perde todas as disputas no primeiro tempo, fica difícil”, explicou o italiano. “Depois, quando queremos reagir, é tarde demais. Nesse tipo de jogo, é preciso igualar a intensidade e vencer as disputas. Caso contrário, é sempre complicado.”

Maresca admitiu que sua equipe complicou a própria situação após um início ruim. “No primeiro tempo, não fomos bons o suficiente nas disputas e nas segundas bolas. Perdemos todas”, acrescentou. “Então, quando tentamos reagir, já estávamos perdendo por 2 a 0, e isso é sempre complicado no futebol.”

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Pressão aumenta sobre o time de Maresca

O City agora precisa encontrar uma forma de interromper a má fase antes que a distância para o Arsenal aumente ainda mais. Após ter sido considerado culpado de 114 violações de regras, o clube enfrenta a ameaça de sanções severas, incluindo o rebaixamento, e o elenco terá sua força mental duramente testada.

Maresca exigirá uma reação física imediata nos próximos jogos. Perder mais pontos não só prejudicaria as pretensões da equipe ao título, como também ampliaria a pressão externa incessante em torno do futuro do clube a longo prazo.