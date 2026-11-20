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Harry Kane e o astro Michael Olise se lesionaram no empate por 1 a 1 com o 1. FC Köln e não conseguiram continuar em campo. O diagnóstico de Kane é desolador.

Pouco mais de 15 minutos após o início do empate com o Colônia , o capitão da seleção inglesa ficou caído após uma disputa com Joël Schmied. O jogador do Colônia atingiu o tornozelo de Kane por trás, dentro da própria área, mas também tocou na bola.

Kane ainda tentou seguir em campo por alguns minutos, mancando, mas acabou tendo de sair. Tom Bischof entrou em seu lugar.

Diagnóstico de Harry Kane é conhecido: por quanto tempo ele ficará fora?

"Harry rompeu o ligamento da sindesmose", disse o diretor esportivo Max Eberl ao ser perguntado sobre a lesão. "A noite foi muito ruim. Isso nos afeta demais", acrescentou. Questionado sobre por quanto tempo o vencedor da Bola de Ouro ficaria fora, Eberl respondeu de forma lacônica: "Como Isi". Ou seja, como Ismael Saibari, que também rompeu o ligamento da sindesmose antes da pausa para as seleções e teve uma ausência estimada entre três e quatro meses. Isso significa que a máquina de gols e assistências do Bayern provavelmente perderá até parte do segundo turno.

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Michael Olise deixa o estádio de muletas

Olise também se lesionou no primeiro tempo, após uma dividida com o defensor do Colônia Tom Krauß. O francês conseguiu jogar até o intervalo, mas não voltou para a segunda etapa. O jovem Tim Binder entrou em seu lugar. Olise deixou a área interna da Allianz Arena de muletas.

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O diagnóstico inicial, porém, é mais animador para o Bayern. "Michael Olise foi diagnosticado com uma contusão no antepé. O atacante francês receberá tratamento nos próximos dias", informou o clube na noite do jogo. Ainda não se sabe exatamente por quanto tempo o francês ficará fora nem se ele poderá atuar já na partida da Champions League contra o Lille, no meio da semana.

Jamal Musiala volta a jogar, mas terá motivos para comemorar?

Depois de Ismael Saibari, Serge Gnabry, Luis Diaz e Alphonso Davies, Kane e Olise são os próximos jogadores de ataque a ficar indisponíveis para o Bayern por lesão. Luis Diaz, ao menos, está a caminho de voltar ao elenco.

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Jamal Musiala voltou a jogar após se recuperar de uma lesão que o afastou por oito semanas. Ele entrou aos 67 minutos e quase marcou o gol da vitória por 2 a 1. No entanto, ele, ou melhor, sua capacidade de voltar a render, foi novamente questionado por um dirigente do Bayern. Desta vez, Karl-Heinz Rummenigge indicou sem rodeios que poderia haver conversas sobre o salário de Musiala caso o driblador não voltasse a ser o mesmo . Aos poucos, isso começa a parecer uma campanha contra Musiala no clube.