Astro que popularizou You’ll Never Walk Alone, hino extraoficial do Liverpool, morre na Inglaterra

Gerry Marsden tinha 78 anos e era considerado uma das vozes mais importantes da cidade de Liverpool

Morreu neste domingo (3), o cantor Gerry Marsden, da banda Gerry and The Pacemakers, aos 78 anos. Marsden foi a voz que popularizou na a música "You'll Never Walk Alone", adotada em especial pelo e como hino tocado - e cantado - antes das partidas dos times nos campeonatos que disputam.

Marsden nasceu na cidade de Liverpool, em 24 de setembro de 1942, e a banda que levava seu nome foi um dos principais expoentes do ritmo chamado Merseybeat. A canção "You'll Never Walk Alone" não é composição de Marsden, mas de Richard Rodgers e Oscar Hammerstein II, para a peça musical "Carousel", de 1945.

Ainda assim, a versão de Gerry and The Pacemakers foi a que fez maior sucesso e foi gravada em 1963.

Pouco tempo depois do lançamento da versão de Gerry Marsden, o Liverpool adotou a música como hino a ser tocado antes das partidas, enquanto a torcida canta a plenos pulmões a frase que está cravada no portão principal do Anfield.

A banda Gerry and The Pacemakers se originou em Liverpool, em 1959 e foi rival dos Beatles, que tiveram nos 60 sua década de estrelato.

Gerry’s voice accompanied our biggest nights. His anthem bonded players, staff and fans around the world, helping create something truly special ❤️



You’ll Never Walk Alone ❤️ pic.twitter.com/KE0tjClfqL — Liverpool FC (@LFC) January 3, 2021

Na segunda-feira (4), o Liverpool visita o , no Saint Mary's Stadium, na costa sul da Inglaterra. É bastante provável que o os clubes prestem uma homenagem antes da partida para uma voz tão representativa a tantos ingleses.