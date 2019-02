Astro inglês exclui Mourinho de sua lista de melhores técnicos

O português comandou o Chelsea por três temporadas, mas Cole declarou seu favoritismo a um técnico brasileiro

Ashley Cole, atual jogador do Derby County, elegeu Luiz Felipe Scolari e Carlo Ancelotti como os dois técnicos favoritos com quem trabalhou durante seu período no Chelsea.

“Eu gostava de Scolari e Ancelotti, provavelmente meus dois técnicos favoritos”, disse Cole em entrevista à Sky Sports.

“Acho que Scolari foi o melhor, ele chegou na época em que eu não estava jogando tão bem quanto eu sabia que poderia jogar desde que cheguei no Chelsea. Eu não era o Ashley Cole que eles conheceram no Arsenal”.

O inglês jogou pelos Blues de 2006 a 2014, onde venceu a Premier League de 2009/10, quatro títulos da FA Cup, uma Champions League e quatro taças da Europa League.

Jose Mourinho foi o técnico de Cole durante três temporadas em que ele esteve no Chelsea, mas foram Scolari e Ancelotti que se destacaram na opinião do lateral-esquerdo, apesar do último ter sido seu treinador por apenas sete meses até ser demitido.

“Scolari veio e trouxe uma nova vida, foi como jogar pelo Brasil. Ele me bombardeou para enfrentar jogadores como Jamie Carragher, Jose Bosingwa em campo. Nós não tínhamos regras, podíamos ir aonde quiséssemos. Estávamos jogando muito bem, mas em dezembro já estava tudo acabado e ele foi demitido”, conta o jogador.

Ao opinar sobre Maurizio Sarri, Cole discordou da opinião de Jamie Carragher, que alegou que o italiano estaria sob pressão no clube.

"Não acho que ele está sob pressão. Ele está tentando colocar sua filosofia no time. Eu assisti o 'Sarri-ball' na Itália e o futebol que eles jogavam era incrível", declarou Cole.

Os Blues sofreram uma dura derrota de 4 a 0 para o Bournemouth para depois consagras um placar de 5 a 0 sobre o Huddersfield no último sábado (5). E Cole acredita que Sarri levará o Chelsea ao lugar que ele deve estar, contanto que a equipe continue seguindo sua tática.

O próximo compromisso do Chelsea está marcado para este domingo (10), visitando o Manchester City no Eithad Stadium pela Premier League.